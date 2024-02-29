Избавиться от жирных пятен с одежды, по сути, легче, чем кажется.

Вы пытаетесь понять, как избавиться от этих неприятных жирных пятен ? Не отчаивайтесь, если они на хлопке, есть способ сделать это! Хотя чем быстрее вы будете действовать, тем выше ваши шансы на успех, но не невозможно избавиться от пятна, даже если оно уже осело. Итак, беритесь за работу и не беспокойтесь об этих жирных следах.

Как поэтапно избавиться от жирных пятен

Положите предмет одежды ровно. Поместите под пятно картон или старое полотенце. Если пятно свежее и его еще не постирали в стиральную и сушильную машину, посыпьте содой поверх жира. Если оно застыло, налейте на пятно достаточно чистящего средства для посуды, чтобы хорошо его покрыть. Оставьте пищевую соду или средство для посуды на одежде примерно на 5-10 минут. Используйте зубную щетку, чтобы втереть пищевую соду или мыло для посуды в пятно, действительно обработав их (однако будьте осторожны, чтобы не повредить ткань). Если ваше пятно свежее, вы заметите, что пищевая сода изменила цвет. Соскоблите первую порцию пищевой соды и нанесите еще. Повторяйте процесс, пока пищевая сода не станет коричневой. Если ваше пятно свежее, самое время добавить средство для мытья посуды (если пятно все еще есть). Если ваше пятно устарело, посыпьте столько пищевой соды на моющее средство, чтобы покрыть загрязненный участок. Снова почистите зубной щеткой. Дайте смеси настояться 10-15 минут. Выстирайте одежду, как обычно, в самой горячей воде, которую позволяет ткань. Некоторая хлопчатобумажная одежда подвержена усадке под действием горячей воды, поэтому будьте осторожны в зависимости от типа одежды, на которой есть пятна. Mama's Laundry Talk содержит советы по выбору лучшей температуры воды. Прежде чем сушить одежду, убедитесь, что пятно исчезло.

Советы экспертов, как избавиться от жирных пятен с помощью пищевой соды

Работая со смазкой, надевайте защитный фартук. Это защитит вашу одежду и предотвратит появление пятен на одежде! Попробуйте избавиться от жирного пятна, как только вы его заметите. Если дать ему застыть, будет сложнее удалить жирные пятна из одежды.

Центр уборки предлагает попробовать алоэ вера на жирных пятнах. Всегда сначала пробуйте метод удаления пятен на небольшой части одежды. Хотя пищевая сода и жидкость для мытья посуды должны быть безопасны для хлопка, всегда лучше быть уверенным.

Если у вас огромный беспорядок на руках и жир загрязнен не только одеждой, Reader's Digest предлагает несколько советов по удалению пятен жира с разных поверхностей.

Источник: grabgreenhome

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