Сделайте спрей от сорняков своими руками из ингредиентов, которые уже есть на кухне.

Это средство от сорняков в огороде нетоксично и дешевле, чем покупные средства.

Обычные средства борьбы с сорняками обычно токсичны, имеют неприятный запах и потенциально вредны для домашних животных. А выдергивание сорняков может вызвать боль в спине на несколько дней.

Итак, что же делать садовнику и как избавиться от сорняков на огороде?

Попробуйте этот полностью натуральный спрей от сорняков, который можно приготовить из ингредиентов, которые, вероятно, уже есть у вас дома: уксуса , средства для мытья посуды и соли .

Как избавиться от сорняков на огороде - смешайте все инградиенты и залейте в опрыскиватель от сорняков. Если у вас нет опрыскивателя от сорняков, вы также можете сократить рецепт и смешать 1/4 количества каждого ингредиента в стандартной бутылке с распылителем.

Как избавиться от сорняков на огороде - далее нужно опрыскивать сорняки утром «после того, как выпарится роса».

Вероятно, это по той же причине, по которой поливать растения рано утром или поздно вечером — лучшая идея, чем поливать их в середине дня, поскольку часть жидкости с большей вероятностью испарится под ярким солнцем в полдень, чем на рассвете или в сумерках.

Через несколько часов вы увидите, что сорняки изменили цвет с зеленого на желтоватый, придав им вид соломы. Хотя спрей для уничтожения сорняков не растворил сорняки волшебным образом, но выдергивать сорняки и избавиться от корней - будет гораздо легче.

Читайте также:

Кротов на даче и огороде больше не будет: как избавиться от незваных гостей.

Как правильно вырастить хрустящие и сладкие огурцы в бочке: пошаговая инструкция.

Названо вредное средство, содержащееся в горшках магазинных орхидей: лучше сразу пересадить.