Мы даем наши любимые советы и узнаем больше о том, как можно очистить плиточные швы и плитку в домашних условиях.

Очистить плиточные швы может показаться безнадежной работой. Когда жир, грязь и черная плесень накапливаются, кажется, что их невозможно избавиться. Но есть уловки, которые упрощают все. Мы проверяем разные методы очистки плитки и швов без использования сильных химикатов.

Очистить плиточные швы на кухне

Над плитой и раковиной остатки пищи прилипают, а стекосет образует неприятную жирную плёнку на плитке и швах. Для очищения плиточных швов на кухнях; наполните бутылку с пульверизатором водой и небольшим количеством чистящего средства и распылите швы. Дайте раствору действовать не менее 15 минут, а затем протрите их чистой тканью.

Хорошие швы в ванной комнате

В ванной комнате плитка и швы подвергаются воздействию большого количества влаги, тепла и воды. Это, в свою очередь, чревато образованием небольших черных пятен плесени на стыках. Кроме того, что вдыхать споры плесени не очень здорово, это еще не весело выглядит. Есть много уловок хозяйок, чтобы очистить плиточные швы в ванных комнатах. Обычно смесь уксуса и бикарбоната работает очень хорошо.

КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОЧИСТИТЬ ПЛИТКУ И ШВЫ

Освежите кухонную плитку

Независимо от того, есть ли у вас несколько простых рядов плитки над раковиной или полностью выложены плиткой стены в стиле бистро, блестящая чистая плитка важна как по гигиеническим, так и по эстетическим соображениям. Первый и самый простой совет – завести привычку регулярно сушить плитку. Чтобы он был гигиеническим и свободным от жира и остатков пищи, его следует протирать по крайней мере ежедневно. Если вы часто моете плитку на кухне, достаточно немного воды и тряпки, чтобы избавиться от грязи. Если вам нужно глубоко очистить кухню, лучше использовать средство обезжиривания во флаконе, который разбрызгиваете на плитку, а затем протираете чистой тканью. Даже если для него есть специальные моющие средства, ваше обычное моющее средство идеально подходит для использования.

Чистые линии в ванной комнате

В частности, в ванной комнате ваша плитка подвергается сильному износу в виде влаги и влаги. Вам не нужно убирать ванную так часто, как на кухне, но возьмите привычку протирать ее хотя бы раз в неделю. Чтобы очистить плитку в ванной – смочите тряпку уксусом и протрите ею плитку. Он станет чистым и свежим за короткое время.

С ПОМОЩЬЮ БИКАРБОНАТА

Несмотря на то, что вы, возможно, недавно слышали об этом, чистка бикарбонатом не является чем-то новым. Это скорее проверенный трюк домохозяйки, чтобы использовать то, что у вас есть в амбаре, для глубокой очистки. Уксус, пищевая сода и бикарбонат – прекрасные моющие средства, которые у большинства из нас уже есть дома. Чтобы очистить плиточные швы бикарбонатом и уксусом, необходимо:

Бутылка с пульверизатором

24% уксус

Бикарбонат

зубная щетка

Чистая ткань

Смешайте равные части горячей воды и уксуса в бутылке с пульверизатором и тщательно опрыскивайте швы этим раствором. Дайте ему действовать примерно 10 минут прежде, чем тщательно промыть суставы теплой водой. Затем смешайте бикарбонат и воду в миске до получения густой пасты. Смочите зубную щетку в пасту и вотрите ею суставы. Затем снова сбрызните раствором уксуса. Теперь вы увидите, что бикарбонатная паста начинает пузыриться. Продолжайте растирать щеткой суставы. Когда вы закончите, не забудьте тщательно смыть, поскольку уксус может вызвать коррозию цемента.

Источник: freska

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