Весенняя обрезка яблони весной обычно проводится в интервале с середины марта до середины апреля. Если же выполнить обрезку уже после начала движения соков, яблоня может долгое время "плакать".

Весенний уход за яблоней в целом такой же, как за другими плодовыми деревьями. Так, важной процедурой по уходу за деревьями является обрезка. Она нужна чтобы задать желаемую высоту дерева, сформировать его крону, а также повысить качество плодов и ягод.

И правда, обрезка яблони весной – обязательная процедура, которая способствует сохранению здоровья и урожайности дерева. При этом отсутствие регулярного ухода приводит к сильному загущению кроны яблони, интенсивному развитию поросли и волчков, уменьшению размеров плодов и ухудшению вкуса яблок.

Однако, не все садоводы знают, как проводить обрезку правильно.

Первым делом нужно знать, что самая оптимальная погода для обрезки — ясная и слабоморозная, при температуре воздуха не ниже -5 °C. Если же выполнить обрезку уже после начала движения соков, яблоня может долгое время "плакать".

К сожалению, даже бывалые садоводы очень часто допускают при обрезке яблони ошибки:

чтобы не повредить почки, сначала удаляйте крупные ветки, а затем – мелкие. Срез производят, отступив от почки 3 мм под углом 45°;

конкуренция нескольких основных побегов ведет к ослаблению растения – оставляйте самые длинные ветви, остальные – срезайте на ⅓ ;

срезка только крайних веток – причина загущения кроны. Для усиления плодоношения удаляйте центральные и близкие к стволу побеги;

лохо заточенные инструменты оставляют заусенцы и рваные края, что может спровоцировать гибель дерева. Поэтому перед работой инструмент нужно хорошо наточить и продезинфицировать.

И еще, очень важно, чтобы обрезка не была чрезмерной. Рекомендуется убирать только больные побеги, поврежденные, загущающие крону или конкурирующие со скелетными ветвями (самыми крупными, которые составляют остов кроны). Также можно укорачивать однолетние приросты, чтобы сохранять структуру ветвей.

Кстати, если плодовое дерево старое и имеет очень густую крону, то лучше растянуть обрезку на 2-3 года: иначе отрастёт множество так называемых "волчков" — сильных вертикальных побегов, которые придётся удалять.

После обрезки необходимо замазать крупные срезы садовым варом и поддержать дерево хорошим уходом: внесением удобрений, поливами, удалением сорняков, рыхлением почвы.

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