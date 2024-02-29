Эо гарантирует, что вы начнете правильно пользоваться своим новым смартфоном, увеличив его долговечность и общее удобство использования.

Выполнив несколько простых шагов, вы можете значительно продлить срок службы вашего смартфона и улучшить общее впечатление от его использования. Вот 10 вещей, которые нужно сделать при настройке нового телефона:

Проверьте свой смартфон. Осмотрите корпус телефона и убедитесь, что все аксессуары, перечисленные в руководстве или на коробке, входят в комплект.

Зарядите свой смартфон: полностью зарядите свой телефон в первый раз после распаковки, чтобы оптимизировать работу его аккумулятора.

Базовая настройка. Возьмите под свой контроль первоначальную настройку и загрузку программ, а не полагайтесь на консультантов магазина. Выбирайте и устанавливайте нужные вам программы.

Очистка «мусора»: удалите или деактивируйте ненужные предустановленные службы и приложения, чтобы навести порядок в телефоне.

Настройка учетной записи: войдите в свою учетную запись Google на телефонах Android, используя надежный пароль и включив двухфакторную аутентификацию для дополнительной безопасности.

Настройка обновлений: проверьте наличие обновлений в Google Play Store или App Store, чтобы убедиться, что приложения вашего телефона обновлены.

Настройки безопасности: настройте биометрический вход (отпечаток пальца, сканирование лица) или установите PIN-код. Еще больше укрепите безопасность с помощью надежных паролей и двухфакторной аутентификации.

Настройка резервного копирования: используйте облачные сервисы для настройки резервного копирования данных вашего телефона.

Настройка сообщений: отключите ненужные всплывающие сообщения в приложениях, чтобы сэкономить заряд батареи и уменьшить раздражение. Настройте отображение только важных и интересных сообщений.

Купите чехол для телефона.

Купите подходящий чехол, чтобы защитить телефон от механических повреждений, улучшить захват и, возможно, выровнять поверхность устройства, особенно если камера выступает.

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