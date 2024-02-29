Выполнив несколько простых шагов, вы можете значительно продлить срок службы вашего смартфона и улучшить общее впечатление от его использования. Вот 10 вещей, которые нужно сделать при настройке нового телефона:
Проверьте свой смартфон. Осмотрите корпус телефона и убедитесь, что все аксессуары, перечисленные в руководстве или на коробке, входят в комплект.
Зарядите свой смартфон: полностью зарядите свой телефон в первый раз после распаковки, чтобы оптимизировать работу его аккумулятора.
Базовая настройка. Возьмите под свой контроль первоначальную настройку и загрузку программ, а не полагайтесь на консультантов магазина. Выбирайте и устанавливайте нужные вам программы.
Очистка «мусора»: удалите или деактивируйте ненужные предустановленные службы и приложения, чтобы навести порядок в телефоне.
Настройка учетной записи: войдите в свою учетную запись Google на телефонах Android, используя надежный пароль и включив двухфакторную аутентификацию для дополнительной безопасности.
Настройка обновлений: проверьте наличие обновлений в Google Play Store или App Store, чтобы убедиться, что приложения вашего телефона обновлены.
Настройки безопасности: настройте биометрический вход (отпечаток пальца, сканирование лица) или установите PIN-код. Еще больше укрепите безопасность с помощью надежных паролей и двухфакторной аутентификации.
Настройка резервного копирования: используйте облачные сервисы для настройки резервного копирования данных вашего телефона.
Настройка сообщений: отключите ненужные всплывающие сообщения в приложениях, чтобы сэкономить заряд батареи и уменьшить раздражение. Настройте отображение только важных и интересных сообщений.
Купите чехол для телефона.
Купите подходящий чехол, чтобы защитить телефон от механических повреждений, улучшить захват и, возможно, выровнять поверхность устройства, особенно если камера выступает.
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