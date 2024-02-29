Важно помнить, что среди важных аспектов для получения хорошего урожая винограда является правильное формирование растений. Необходимо обеспечить винограду достаточное пространство для роста, что облегчит доступ к питательным веществам. Один из способов добиться этого - поддерживать оптимальное расстояние между кустами и подвязывать лозы горизонтально.
Расстояние между кустами играет важную роль. При слишком малом расстоянии (1-2 м), даже при правильном уходе, урожай может быть низким. Оптимальное расстояние между кустами должно быть не менее 6-7 м.
Обрезка винограда должна проводиться осенью после первых заморозков. Весенняя обрезка может привести к образованию свежих ран, что негативно сказывается на росте растений. Поэтому если и делать это весной, то очень осторожно.
Необходимо также удалять невызревшие лозы. Длину лозы следует ориентировать на толщину и степень созревания, а верхний конец отрезать там, где диаметр менее 7-8 мм.
Правильная подвязка лоз позволяет равномерно распределить нагрузку, способствует обильному плодоношению и улучшает общее состояние растений.
Для получения хорошего урожая винограда важно обеспечить растениям достаточное пространство для роста. Расстояние между кустами должно быть не менее 6-7 м, а лозы следует подвязывать горизонтально.
Обрезка винограда рекомендуется проводить осенью после заморозков, а необходимо также удалять невызревшие лозы. Правильная подвязка лоз способствует равномерному распределению нагрузки и обильному плодоношению.
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