Важно помнить, что среди важных аспектов для получения хорошего урожая винограда является правильное формирование растений. Необходимо обеспечить винограду достаточное пространство для роста, что облегчит доступ к питательным веществам. Один из способов добиться этого - поддерживать оптимальное расстояние между кустами и подвязывать лозы горизонтально.

Расстояние между кустами играет важную роль. При слишком малом расстоянии (1-2 м), даже при правильном уходе, урожай может быть низким. Оптимальное расстояние между кустами должно быть не менее 6-7 м.

Обрезка винограда должна проводиться осенью после первых заморозков. Весенняя обрезка может привести к образованию свежих ран, что негативно сказывается на росте растений. Поэтому если и делать это весной, то очень осторожно.

Необходимо также удалять невызревшие лозы. Длину лозы следует ориентировать на толщину и степень созревания, а верхний конец отрезать там, где диаметр менее 7-8 мм.

Правильная подвязка лоз позволяет равномерно распределить нагрузку, способствует обильному плодоношению и улучшает общее состояние растений.