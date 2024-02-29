Кому не знакома эта проблема – белые кроссовки, которые вы так любите, так легко пачкаются.

Многие рано или поздно сталкиваются с вопросом о том, как почистить белые кроссовки, чтобы вернуть им вид новых. И, к счастью, такое возможно! Мы расскажем вам, как это сделать.

Как почистить белые кроссовки знакомыми средствами:

✓ Жидкость для снятия лака без ацетона: нет проблем с подошвами – используйте жидкость для снятия лака без ацетона, чтобы удалить стойкие царапины на белых подошвах. Однако его следует использовать только для подошвы кожаной обуви.

✓ Белая зубная паста или разрыхлитель: Зубная паста или разрыхлитель, смешанные с небольшим количеством воды, также являются прекрасным пятновыводителем для белых подошв. Просто нанесите смесь на пятна круговыми движениями, подождите немного, а затем смойте холодной водой. Однако будьте осторожны, нанося эту смесь на кожу! Желательно сначала испытать его на небольшом участке, чтобы убедиться, что он не обесцвечивает кожу или не приведет к подобному нежелательному эффекту.

x Моющее средство, шампунь и скрабы: избегайте этих домашних средств. Они портят кожу, высушивают ее и постепенно трескаются.

x Масло для кожи: к сожалению, это тоже миф; кожаную обувь нельзя смазывать. Жир может оставлять пятна или серую пленку на обуви. Кожаный жир также укупоривает поры, а потому негативно влияет на естественную воздухопроницаемость кожи.

Можно ли почистить кроссовки в стиральной машине Обувь вообще нельзя чистить в стиральной машине – а кожаную обувь точно нет! Кожа промокает насквозь, а затем ее необходимо также тщательно высушить. Этот процесс может обесцвечивать кожу; это также может сделать его жестким и хрупким. Однако если ваша кожаная обувь ненамеренно промокнет, не паникуйте: просто дайте обуви медленно высохнуть при комнатной температуре; запихайте в них смятую газету или используйте елки для обуви, чтобы они сохраняли свою форму.

Еще один важный момент – вынуть стельки и высушить их отдельно. Убедитесь, что вы никогда не кладете обувь на радиатор или дровяную плиту, чтобы высушить их – тепло быстро делает кожу хрупкой.

Источник: thinkshoes

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