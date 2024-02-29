Независимо от того, какого размера, цвета, типа или марки у вас есть ковер, он требует много чистки и обслуживания.

Вывести пятна на ковре часто бывает сложно, но с нашими советами вы сможете справиться очень быстро.

Мать дома ковер – это здорово. Нет ничего похожего на чувство тепла и красоты, которое оно приносит в комнату, и это может быть особенно замечательным, если у вас есть дети, которые катаются и бегают по мягкому ковровому волокну. Но приходит время, когда на нем появляются пятна, которые нужно удалить. Мы поможем вам в этом!

Как вывести пятна от домашних животных белым уксусом

Если у вас дома есть домашнее животное, нужно быть готовым к несчастным случаям. Если на ковре есть кал, моча или рвота, вы можете исправить ситуацию, соединив быстрые действия и используя собственное чистящее средство для ковров. Белый уксус – хорошее решение, которое может помочь при несчастных случаях домашних животных на ковре. Вы можете почистить ковер вручную раствором белого уксуса 50% и 50% теплой воды. Он нейтрализует пятно, а также устраняет запах. Взболтайте смесь в бутылку с распылителем и нанесите ее на загрязненный участок. Втирайте раствор в волокна и промокните чистой тканью. Повторяйте, пока ваш ковер не будет выглядеть восстановленным.

Как вывести пятно от красного вина

Когда появляется пятно от красного вина, как можно быстрее устраните его. Промокните его и посыпьте кухонной солью. Вы хотите впитать как можно больше жидкости, прежде чем она успеет застыть. Налейте немного воды на пятно, чтобы разбавить вино, и продолжайте промокать. Используйте пасту из пищевой соды, чтобы устранить пятно. Пищевая сода является отличным средством, которое вы можете использовать при обычной процедуре чистки ковров, которая также помогает против красного вина. Смешайте 3 части пищевой соды и 1 часть воды, затем нанесите на загрязненный участок. Дайте полностью высохнуть, а затем пропылесосите. Повторите процесс, если пятно от вина все еще видно.

Как вывести пятно от кофе

Многие владельцы ковров, которые любят пить кофе, любят быть готовы на случай, если их любимый напиток окажется на ковре. Во-первых, необходимо устранить излишнюю влагу. Опять же постарайтесь быть быстрыми, пока жидкость не попадет на основание ковра и не повредит ковер. Смешайте 2 чайные ложки воды для мытья посуды в 2 стаканах воды и нанесите на пятно. Втирайте раствор в волокна, начиная с наружной стороны пятна и двигаясь к центру. Промокните водой, чтобы удалить раствор, и обработайте пятно. Если пятно не исчезает, может потребоваться применить более сильный раствор, например кислородный отбеливатель.

Если ваш ковер можно очистить отбеливателем, вы можете прочитать наше руководство о том, как очистить ковры, которые можно чистить с отбеливателем.

Как вывести чернильное пятно

Спирт – отличный инструмент для любых чернил. Смочите губку спиртом и начните промокать чернильное пятно. После нескольких попыток он должен начать подниматься. Продолжайте до полного удаления пятна. Перекись водорода может помочь вам, если вы нашли старое чернильное пятно. Тщательно промокните, пока оно не получится. Затем промойте водой, чтобы удалить перекись водорода, и дайте ковру полностью высохнуть. Повторите, если пятно все еще видно.

Как вывести лаку для ногтей

Сначала удалите как можно больше лака жестким предметом, например ножом или ложкой. Затем проверьте небольшой незаметный участок ковра на стойкость к ацетону. Это самый лучший инструмент для работы. Если ваш ковер в порядке, вы можете нанести немного ацетона на это место с помощью ватного тампона. Промокните область и нанесите снова, пока не поднимется пятно. Тщательно промойте водой, а затем воспользуйтесь шампунем для ковров, чтобы завершить работу.

Знание, как устранить пятна и другие проблемы с загрязненным ковром, может помочь вам восстановить это место. Помните, что правильная чистка важна для долговременной стойкости ковра.

Источник: crystalcarpetcleaners

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