Вопреки распространенному мнению, что пуховики не очень хорошо переносят химчистку - стирать их дома в стиральной машине можно.

Однако, есть некоторые нюансы, которые следует знать прежде, чем стирать пуховик в домашних условиях

Пуховики наполнены пухом или его альтернативами (например, полиэстеровой тканью), тяжелая химчистка может испортить ощущение тепла и пушистости.

Кроме того, они слишком тяжелые для ручной стирки.

Лучше всего правильно постирать пуховик в стиральной машине.

Как постирать пуховик в домашних условиях:

Прежде чем отправить пальто в стирку, освободите карманы, застегните все застежки-липучки и убедитесь, что куртка застегнута полностью, чтобы она не застряла внутри машины во время стирки.

При стирке пуховика не обязательно использовать сетчатый мешок для стирки; мало у кого есть достаточно большой мешок.

Затем удалите меховую или искусственную отделку, которая может быть на пальто, так как их можно чистить отдельно.

Вам также потребуется обработать пятна от макияжа, масла или грязи, прежде чем отправлять куртку в стирку.

И последнее, но не менее важное: перед стиркой всегда проверяйте этикетку по уходу за советами производителя о том, как чистить одежду.

Как стирать пуховик в стиральной машине?

Когда все будет готово для машины, бросьте куртку отдельно (или вместе с одеялом, если это необходимо для равновесия).

Как постирать пуховик в домашних условиях: самый деликатный метод

Если вы носите куртку регулярно, лучше всего провести точечную чистку куртки.

Зимние пуховики относительно легко чистить. Протирание пятна мочалкой и водой должно помочь, но вы также можете добавить небольшое количество мыла.

Сложнее всего очищать манжеты и воротники, на которых часто остаются пятна от увлажняющего крема или макияжа.

Как постирать пуховик в домашних условиях и сохранить запах свежести:

Дезодорация пуховика по мере необходимости сохранит его свежий запах без риска изнашивать его при стирке.

Как хранить пуховик после стирки?

Откладывая куртку на хранение на лето, убедитесь, что она полностью сухая и имеет достаточно места для "дыхания".

Источник: chatelaine.

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