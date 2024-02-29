По народным поверьям Касиян владеет ветрами - держит он их в 12 оковах за 12 замками.

Наши предки замечали в этот день ветреную погоду и говорили, что это так Касиян развлекается.

Также 29 февраля было принято проводить дома, или у родных и близких, не занимаясь делами.

Издавна считали, если выйти на улицу в этот день - есть риск нажить проблем или заболеть.

Работой в Касьянов день не нужно заниматься, ведь она все равно не будет ладиться.

Чтобы жениться, выйти замуж или крестить ребенка, даже не могло идти речи - нежелательным для этих важных событий считали весь високосный год.

В Касьянов день нельзя выходить к восходу солнца из дома, ведь если Касиян посмотрит, человек может серьезно заболеть и даже умереть.

Что нельзя делать 29 февраля

В этот день лучше отдохнуть от всего, дабы не привлекать к завистливого Касияна.

В целом этот день считали неблагоприятным и крайне опасным, поскольку он встречается раз в четыре года.

Народные приметы гласят - все, что бы вы ни подумали или ни сделали в этот день - будет неудачным.

В селе люди старались не выходить лишний раз на улицу, дабы не навлечь на беду.

Издавна существуют приметы на 29 февраля, так, если сильный ветер в этот день – будет мор на скотину и холодное лето. Туман или идет снег 29 февраля - будет хороший урожай.

Источник: ТСН.

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