Некоторые из рекламных объявлений могут быть очень раздражающими и даже вредоносными.

Некоторая реклама создается мошенническими всплывающими страницами на телефонах, а другие автоматически запускают воспроизведение видео или аудиоклипов.

Что делать, если вы хотите заблокировать рекламу на телефоне Android? К счастью, вы можете сделать это несколькими способами, и некоторые из них требуют от вас внести несколько изменений в настройки вашего веб-браузера Chrome.

БЫСТРЫЙ МЕТОД

Вы можете заблокировать рекламу на своем телефоне Android, открыв Chrome и нажав кнопку меню из трех точек.

Откройте «Настройки» > «Настройки сайта» > «Навязчивая реклама» и включите «Навязчивая реклама» .

Вы также можете вернуться к настройкам сайта и нажать « Всплывающие окна и перенаправления» . Включите параметр «Всплывающие окна и перенаправления» .

Как заблокировать рекламу на телефонах Android, изменив DNS

Это немного более технический метод, но это определенно один из лучших методов блокировки рекламы на Android. Вероятно, именно он будет работать большую часть времени. Как заблокировать рекламу на телефоне с использованием DNS:

Запустите приложение «Настройки» .

Зайдите в Сеть и Интернет .

Нажмите «Частный DNS» .

Выберите имя хоста частного DNS-провайдера .

Вам нужно будет ввести имя хоста DNS-провайдера. Популярным является dns.adguard.com . Введите его.

Нажмите «Сохранить» .

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