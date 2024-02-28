Но хотя бытовые чистящие средства достаточно хороши, чтобы помочь вам продезинфицировать ванную комнату, их не следует использовать для очистки экрана телефона.

Это связано с тем, что агрессивные химические вещества могут повредить экран вашего телефона и оставить царапины.

Если вам нужен телефон, защищенный от микробов, вот как правильно очистить экран телефона и защитную пленку для экрана телефона.

Как нельзя протирать и дезинфицировать экран телефона

Лучший способ удалить частицы пыли, пятна и жирные отпечатки пальцев с поверхности экрана телефона — использовать мягкую безворсовую ткань или ткань из микрофибры. Чтобы ваш телефон снова засиял, аккуратно протрите экран телефона тканью несколько раз сверху вниз.

Если пятна не отходят, то можно смочить тряпку небольшим количеством дистиллированной воды, а затем таким же образом протереть экран. Однако всегда следует выключать телефон и отсоединять его от сети, прежде чем очищать его какими-либо жидкостями.

Как нельзя протирать и дезинфицировать экран телефона: используйте дистиллированную воду и медицинский спирт.

Использование абразивных чистящих средств позволяет удалить защитное олеофобное (маслоотталкивающее) и гидрофобное (водоотталкивающее) покрытия прямо с поверхности телефона.

Эти покрытия используются в вашем телефоне для отталкивания масла и защиты от пятен и царапин от пальцев. Использование агрессивных чистящих средств может даже вызвать коррозию металлических частей вашего телефона, поэтому вам следует полностью избегать их использования.

Вы можете очистить экран телефона и продезинфицировать его, используя смесь из 60% дистиллированной воды и 40% изопропилового спирта.

Просто смочите смесью небольшой уголок чистящей ткани и аккуратно протрите экран сверху вниз. Но старайтесь не увлажнять ткань слишком сильно.

Как нельзя протирать и дезинфицировать экран телефона, чего следует избегать

Когда дело доходит до удаления частиц пыли и пятен на телефоне, вам следует избегать использования бумажных полотенец, средств для мытья окон и других абразивных чистящих средств на экране вашего телефона.

Когда дело доходит до дезинфекции телефона, вам следует избегать использования аммиака, аэрозольных баллончиков, чистящих средств на химической и спиртовой основе, таких как дезинфицирующие салфетки, медицинский спирт и средства для снятия макияжа.

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