Иногда очистить стиральную машину или ее ящик для стирального средства нужно в самый нежелательный момент. Но есть советы, с которыми вам будет легче это сделать.

Как очистить ящик для стирального средства в стиральной машине.

Выньте ящик для стирального средства из стиральной машины

Во-первых, вы должны вынуть лоток для моющих средств стиральной машины из отсека. Независимо от того, есть ли у вас стиральная машина с передней или верхней загрузкой, прочтите свою инструкцию, чтобы убедиться, что у вас получится, потому что я не хочу, чтобы вы ее сломали. Чтобы снять свое, я должен его хорошо потянуть.

Осмотрите полость моющего средства

После того как ящик вынут, осмотрите полость для стирального средства. Обязательно смотрите вверх и по сторонам.

Распылите в полость моющее средство

Наполните бутылку с распылителем дистиллированным белым уксусом. Сбрызните корпус ящика для стиральных средств дистиллированным белым уксусом. Дайте ему пропитаться в течение 15-30 минут.

Совет: не обязательно покупать новый флакон с распылителем. Вместо этого повторно используйте бутылку с распылителем, содержимое которой почти закончилось. Промойте его и влейте уксус. Прикрепите этикетку или напишите уксус непосредственно на бутылке, чтобы вы и ваши люди знали, что внутри бутылки.

Замочите ящик для моющих средств

При замачивании контейнера для моющего средства замочите дозатор в смеси уксуса и горячей воды 50/50. Мне нравится делать это в раковине в ванной. Просто закройте раковину пробкой, наполните ее горячей водой, добавьте уксус и поставьте ящик в раковину. Поверните его вокруг, чтобы все стало чистым. Дайте ящику пропитаться как минимум 30 минут. Чтобы очистить ящик для стирального средства, возможно нужно еще немного замочить, и это нормально.

Примечание: поскольку уксус кислый, вы можете надеть перчатки.

Скраб, Скраб, Скраб

Сотрите остатки моющего средства старой зубной щеткой. Возможно, вам придется еще раз опрыскать полость, дать ей на время просочиться и почистить еще немного. Не забудьте о верхней части отделения.

Промойте, высушите, вставьте

Очистив ящик стиральной машины, промойте его водой. Положите ящик на полотенце, чтобы оно высохло на воздухе, прежде чем положить его обратно в стиральную машину.

Почему дистиллированный белый уксус?

Вам может быть интересно, почему я использую уксус вместо отбеливателя. Это потому, что отбеливатель убивает споры плесени только на поверхности, облегчая появление плесени. В то время как уксус, являющийся мягкой кислотой, проникнет в пористые поверхности.

Уксус является исключительным моющим средством для дома. Кроме того, это меньше 3 долларов за галлон! Я всегда держу дома по крайней мере 2 галлона, потому что использую их для чистки многих вещей.

Источник: twotwentyone

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