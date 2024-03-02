Независимо от того, проводили ли мы прохладный вечер у костра или проводили время в ресторане, мы часто возвращаемся из таких встреч, размышляя, как избавиться от запаха дыма из нашей любимой одежды.

Избавиться от запаха дыма на одежде может быть тяжело и, мягко говоря, трудоемким. Но не бойтесь! Каким бы ни был источник вашего запаха дыма, в этой статье мы глубже рассмотрим, почему запах дыма остается на одежде и как устранить запах дыма раз и навсегда.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАПАХА ДЫМА НА ТКАНИ

В лучшем случае запахи дыма могут быть стойкими и навязчивыми, а в худшем – они могут избавить нас от возможности быть рядом или носить любимые предметы одежды. Однако благодаря этим проверенным и надежным методам устранения запаха дыма ваша одежда будет пахнуть свежестью, как в тот день, когда вы принесли его домой! Конечно, прежде чем проходить любой курс лечения от запаха дыма в вашем белье, вы всегда должны проверять этикетки по уходу за правильной стиркой.

ДОДАЙТЕ ПИЩЕВУЮ СОДУ В СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ

Пищевая сода является одним из самых универсальных, универсальных материалов, обычно встречающихся в большинстве домохозяйств. Поскольку большинство запахов носят кислый характер, естественная способность пищевой соды быть нейтрализатором рН делает ее идеальной для борьбы даже с сильнейшими запахами. Чтобы получить наилучшие результаты, добавьте чашку пищевой соды в обычный цикл стирки, чтобы поймать и избавиться от запаха дыма.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ СУШАРКИ

Ароматизированные сушильные простыни – отличный способ освежить чистое белье во время его высыхания, борясь с лишним статическим слипанием и смягчая ткани в процессе. Просто добавьте ароматизированную сушилку к влажному белью в сушилке, а затем выберите подходящий цикл сушки. Но будьте осторожны. Если вы не принимаете меры по нейтрализации или удалению запахов во время стирки, возможно, ваше сушильное белье просто маскирует имеющиеся запахи, а не устраняет их полностью.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ СПРЕЙ

Дезодорирующие спреи могут прекрасно помочь избавиться от сильного запаха дыма из одежды и даже тканей, таких как шторы или ковры. Качественные дезодорирующие спреи содержат вещества по устранению запаха, которые связываются с отдельными молекулами запаха и изменяют их химическую структуру. После смены структуры он больше не может связываться с рецепторами запаха в нашем носу, устраняя свой запах. Вы можете легко найти дезодоранты для целой комнаты или спреи, которые можно использовать для отдельных тканей, например пиджаков или штор, имеющих запах дыма.

СУШИТЬ НА ВОЗДУХЕ

Нет ничего, что пахнет так, как белье, высушенное на веревке под легким ветерком. Это не только придает им приятные ароматы, но и прекрасно влияет на окружающую среду. На сушильные машины приходится примерно 3% всего потребления электроэнергии в США, что эквивалентно всем солнечным панелям, которые сейчас установлены в Америке. Исследования показали, что самые лучшие запахи высушенных на воздухе исходят от сушки одежды на солнце. УФ-лучи от солнечного света реагируют с водой в одежде, создавая ароматы свежести, которые сохраняются относительно долго.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ТКАНИ

Кондиционеры для белья – это фантастическое многоцелевое средство для стирки, которое добавляется в цикл стирки, чтобы выполнять несколько задач. Смягчители тканей созданы для того, чтобы навсегда избавиться от неприятных запахов, одновременно устраняя раздражающее статическое сцепление и делая все ваши ткани мягкими на ощупь. Это фантастический выбор, если ищете крепкий, надежный борец с запахами, который придаст вашим тканям свежести.

Используйте усилитель запаха

Усилители аромата для стирки, усилители аромата или гранулы-бустеры поставляются в ароматизированных шариках и являются относительно новыми на рынке стирок. Быстро растворяясь в воде, усилители запаха можно добавлять в цикл стирки, чтобы растворить и прилипать к тканям, добавляя свежие ароматы и помогая избавиться от резких, неприятных запахов дыма.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕЛЫЙ УКСУС

Белый уксус, как и пищевая сода, обычно встречается в большинстве домов и является отличным средством борьбы с запахом дыма в одежде и других тканях. Дистиллированный белый уксус содержит уксусную кислоту, нейтрализующую неприятные запахи. Чтобы использовать, просто налейте чашку белого уксуса в цикл стирки зловонного белья. Вы также можете развести в равных частях белый уксус и воду, затем поместить в пульверизатор. Затем можно использовать бутылку с распылителем с моющим раствором белого уксуса, чтобы рассеять одежду или другие зловонные ткани, связавшись с молекулами дыма и устранив их запах.

ПРАТЬ ОДЕЖДУ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ

Хотя не всю одежду можно стирать в горячей воде, тепло помогает волокнам ткани разрыхлиться, позволяя очистителям иметь лучший доступ к дымовым молекулам, чтобы их можно было нейтрализовать и смыть. Во избежание повреждения или усадки следует соблюдать осторожность при стирке одежды в горячей воде.

Источник: ilovegain

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