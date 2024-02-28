Эти советы помогут собрать очень хороший урожай хрустящей, вкусной и полезной капусты.

Раннюю капусту лучше выращивать рассадным способом. Это поможет получить более ранний урожай.

Раннюю белокочанную капусту сажают на рассаду в конце февраля и в течение всего марта. Семена следует посеять на глубину около 1 см и на расстоянии около 2-3 см друг от друга.

После сеяния сверху засыпьте тонким слоем субстрата и полейте.

Специалисты подчеркивают, что рассаду капусты лучше всего высевать семена в кассеты (например, на 160 ячеек, размером 60×40 см).

До появления всходов профессионалы советуют поддерживать температуру воздуха на уровне 18–20 °С. С появлением всходов (это может быть через 6–8 дней) температуру снижают на 5–7 дней до 6–8 °С ночью, а днем ​​— до 8–10 °С.

Но нужно знать, что главный источник для роста капусты – это свет. Без него капуста страдает даже в лучшем субстрате, поскольку из почвы капуста получает только минеральное вещество.

Для оптимального роста и развития капусты, кроме питательных элементов, влаги и углекислого газа, также необходим свет. Благодаря досветке рассады фотосинтез проходит быстро.

Если же досвет не проводить, то рассада капусты имеет бледно-зеленый оттенок, поражается болезнями. Освещение должно соответствовать трем основным параметрам: спектр света; поток энергии; режим досветки.

Досвечивать рассаду капусты следует начинать с самого начала ее выращивания. Светить – сначала круглосуточно, а позже для нормального роста и развития рассады капусты достаточно досвечивать ее 7–10 часов в день.

Последние новости Украины:

Как нужно высаживать рассаду помидоров для большого урожая: главное правило.

Когда и как правильно сеять семена перца на рассаду: хитрости опытных дачников.

Также сообщалось, в чем нужно вымочить семена перед посадкой.