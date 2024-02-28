Теперь уже все украинцы знают, что пекинская капуста нежная и вкусная основа для салатов. А если знать несколько секретов, то и вырастить ее достаточно просто.

В Китае, родине пекинской капусты, а также в Японии и Корее этому овощу принадлежит почетное первое место среди других культур. Что же касается Украины, то в нашей стране ее начали выращивать в 60-х годах прошлого века, предпочтительно в парниках или теплицах. А уже сегодня жители Украины могут выращивать растения не только тепличным способом, но и в открытом грунте.

Итак, каждому огороднику, который решил попробовать вырастить пекинскую капусту на собственной даче, нужно знать, что пекинская капуста любит теплую температуру около 15-20 градусов и сильно боится холода.

А еще растение, как и обычная капуста, любит постоянный полив. При этом важно важно, чтобы почва не преобразовалась в болото, так там могут развиваться различные болезни. Исключите застой влаги вокруг ростков.

Жители Украины могут выращивать растения и в открытом грунте, и тепличным способом. Высевать семена сразу на постоянное место можно дважды:

весной (середина или конец апреля);

в конце лета для осенней уборки урожая.

Пекинская капуста – культура скороспелая. Вегетационный период варьируется от 40 до 75 дней.

Подкармливать ее можно водой с коровяком, куриным пометом и травой (на 20 л воды по 1-2 кг каждого продукта, а затем концентрат разбавлять при поливе в течение двух недель).

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