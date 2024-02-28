Начинается посев семян на рассаду, в том числе перцев, томатов, капусты, моркови и других овощей.

Когда лучше сеять семена перца на рассаду.

Специалисты советуют в первой декаде февраля. Среднеспелые и позднеспелые сорта.

Другие же советуют не спешить и сеять семена перца в начале или даже в середине марта. Высевать на рассаду нужно заранее пророщенные семена.

Подчеркнем, что рассаду перца советуют выращивать в индивидуальных стаканчиках или торфяных таблетках. В каждый стаканчик сажают максимум по две семена. Емкости для рассады перца должны быть непрозрачными.

Оптимальная глубина посева перца – 2 мм.

Первая всходы перца появляются через десять-двенадцать дней. Высадка в почву перца через 50-60 дней.

Когда лучше сеять семена помидоров на рассаду. В первой-второй декаде февраля высеваются позднеспелые сорта помидоров, срок вегетации – более ста дней.

Когда лучше сеять семена на рассаду.

Время прорастания семян помидоров – 6-7 дней. Высадка в почву через 55-70 дней.

Когда лучше сеять семена баклажанов. Позднеспелые сорта – в первой и второй декаде февраля. Семена баклажанов всходят очень медленно, поэтому увеличивается и вегетационный период. Высадка в почву через 60-70 дней.

В феврале также сеят раннюю капусту. А именно в первой и второй декадах февраля. Высадка в почву через 30-45 дней.

Когда лучше сеять семена на рассаду.

Арбузы, тыквы, кабачки – сроки для того, чтобы посеять семена на рассаду тоже первая и вторая декады февраля. Высаживать бахчевые культуры нужно в стаканчики, потому что эти культуры плохо переносят пикирование.

В феврале также можно высаживать на рассаду семена цветов, а именно майорцев, хризантем, лаванды, виолы, петунии, сальвии и тд.

Сроки указаны для теплиц.

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