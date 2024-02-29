Опытные огородники рассказали, когда нужно сеять томаты и как ухаживать за рассадой, чтобы потом наслаждаться отличным урожаем помидоров.

Если соблюдать эти нехитрые правила, у вас не возникнет никаких проблем с посевом и выращиванием рассады помидоров.

1. Первое правило выращивания рассады томатов – не торопиться с посевом. К моменту высадки рассады в открытый грунт земля должна уже достаточно прогреться. При этом не рекомендуется держать рассаду дольше 60-80 дней на подоконнике, иначе сеянцам потом будет тяжело прижиться на улице.

2. Условия посадки рассады томатов должны быть такими:

высеваем семена в увлажненную почву на глубину 1-2 см

обычно томаты высевают в контейнеры для рассады по схеме 2х4 см

когда закончили посев, накрываем контейнер пленкой или крышкой и ставим его в теплом месте (температура должна быть +22+25 градусов)

3. В первые дни после посадки очень важно увлажнять посевы, опрыскивая их.

4. Когда появятся всходы, рассаду лучше переставить в место с температурой примерно +15+17 градусов, а затем, через 4-7 дней снова вернуть ее в теплое место – этот трюк поможет предупредить вытягивание всходов. Также на этом моменте начинаем щедро поливать рассаду теплой водой с утра один раз в неделю (при необходимости раз в 3-5 дней).

5. В фазе двух настоящих листьев (когда пройдет 15-20 дней от появления всходов) нужно провести пикирование перца в отдельные контейнеры – погружаем растения до уровня семядольных листьев. Важно за день-два до этого не поливать рассаду, иначе будет риск повреждения корней.

6. Обязательно подпитывайте рассаду томатов.

7. Когда солнечного света еще мало, в феврале и марте рекомендуется дополнительно подсвечивать рассаду фитолампой, тогда она будет нормально развиваться и не будет вытягиваться.

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