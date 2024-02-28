Чтобы получить хороший урожай моркови, нужно обязательно соблюдать несколько правил посадки и ухода за ней.

Прорастание семян моркови происходит, когда температура почвы составляет +4+6 градусов, что обычно приходится на время до конца апреля.

Лучшее место для посадки моркови

Важно, чтобы место, где вы планируете выращивать морковь, получало достаточное количество солнечного света.

Морковь будет плохо расти, если вы посадите ее на тех же участках огорода, где она росла в прошлом году. Также плохими предшественниками для нее являются петрушка и укроп, пастернак и фасоль. Но есть культуры, после которых морковь наоборот растет очень хорошо: картофель, огурцы, капуста, лук или кабачки.

Прореживание сеянцев

Важным условием выращивания моркови в случае ее густого роста в открытом грунте является прореживание всходов, а также удаление сорняков. Прореживание следует впервые проводить после развития первых настоящих листочков – оставляем расстояние между растениями в 2-3 см.

Как правильно поливать морковь

Нормальная частота полива моркови – раз в неделю, и осуществлять его следует примерно в таком объеме:

после посева – 3 л на 1 м²

после второго прореживания сеянцев – 10 л на 1 м²

когда начинается рост корнеплодов – 20 л на м²

При этом за 1,5-2 месяца до сбора урожая полив нужно сократить до 10 л на 1 м², один раз в 1,5-2 недели; а за две-три недели до сборки моркови полностью перестаем ее поливать.

В течение периода вегетации рекомендуется подпитывать морковь дважды: через месяц и через два месяца после появления всходов. Для этого можно использовать универсальное удобрение.

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