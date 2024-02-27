Вот несколько основных рекомендаций для водителей, пак подготовить автомобиль к приходу весны:
Вымойте низ и тело.
Отнесите автомобиль на мойку, чтобы тщательно очистить днище и кузов, особенно после зимней езды.
Проверьте наличие признаков окисления на кузове автомобиля и устраните неисправности специальным антикоррозийным средством.
Заменить шины.
Переходите с зимних шин на летние при температуре воздуха не ниже +5...+7 градусов Цельсия.
Осмотрите колесные диски на наличие деформаций и признаков коррозии.
Очистка стекол и зеркал.
Эффективно очистите лобовое стекло и зеркала, чтобы удалить накопившуюся грязь, соль и химикаты от зимней езды.
Проверьте дворники.
Осмотрите дворники на наличие повреждений и при необходимости замените их, так как зимой они работают более активно.
Замените смазочные материалы и фильтры.
Меняйте смазочные материалы каждые 10-15 тыс. км, включая переход с зимней смазки на всесезонную.
Обеспечить своевременную замену фильтров.
Проверьте тормоза.
Проверьте тормозную жидкость на наличие утечек, герметичность тормозных шлангов и уровень жидкости.
Меняйте тормозную жидкость каждые шесть месяцев, чтобы предотвратить скопление воды, которое может повлиять на эффективность торможения.
Отрегулируйте развал и схождение.
Устраните любой люфт в рулевом управлении, например, когда автомобиль уводит в сторону на высоких скоростях, отрегулировав развал и схождение на станции технического обслуживания.
Диагностика шасси.
Проведите полную диагностику в автосервисе для проверки состояния узлов конструкции, в том числе сайлентблоков, рычагов, втулок стабилизатора и других быстроизнашивающихся деталей.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить хорошую подготовку своего автомобиля к предстоящему весеннему сезону, сохранив оптимальные характеристики и безопасность на дороге.
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