Следуя этим рекомендациям, вы сможете оптимизировать процесс зарядки и способствовать долговечности аккумулятора вашего смартфона.

Хотя заряжать телефон в машине удобно, важно не злоупотреблять этой возможностью, поскольку зарядка в автомобиле может не обеспечить стабильного энергоснабжения.

Проблемы зарядки автомобиля:

Колебания напряжения.

Прикуриватель автомобиля может не обеспечивать стабильное питание. Когда запускается генератор автомобиля, а также при использовании отопления или кондиционирования воздуха, потребность в энергии может привести к колебаниям напряжения, что может повлиять на аккумулятор вашего телефона.

Рекомендации по зарядке:

Избегайте полной зарядки.

Современные телефоны не требуют полной зарядки на 100 %, а чрезмерная зарядка потенциально может сократить срок службы батареи. Для эффективной зарядки решающее значение имеет стабильный источник питания.

Отдавайте предпочтение родному зарядному устройству.

По возможности заряжайте смартфон с помощью оригинального зарядного устройства. Встроенные зарядные устройства разработаны с учетом характеристик вашего устройства и обеспечивают оптимальные условия зарядки.

Ограничьте автомобильную зарядку.

Хотя заряжать в автомобиле удобно, смартфон желательно заряжать в первую очередь с помощью «родного» зарядного устройства, а к автомобильной зарядке прибегать только в экстренных случаях.

Общие советы по зарядке:

Избегайте воздействия солнечных лучей: не подвергайте смартфон воздействию прямых солнечных лучей, особенно во время зарядки, чтобы предотвратить перегрев.

Минимизируйте фоновые процессы: отключите Интернет и закройте фоновые процессы, чтобы снизить дополнительную нагрузку на смартфон во время зарядки.

Избегайте полной разрядки: поддерживайте уровень заряда выше 15–20 %, а если не удается сразу зарядить, активируйте режим энергосбережения.

Периодическая полная разрядка: периодически разряжайте батарею ниже 10%, но не до нуля, как рекомендуют некоторые производители.

Заряд при хранении: при хранении смартфона в течение длительного периода заряжайте аккумулятор до 50–80 %, чтобы поддерживать оптимальное состояние аккумулятора в периоды простоя.

Проверьте домашние электрические системы: убедитесь, что в вашем доме нет проблем с электричеством, таких как скачки напряжения или сбои, чтобы предотвратить потенциальные проблемы во время зарядки.

Советы по быстрой зарядке:

Режим полета: активируйте режим полета, чтобы снизить энергопотребление во время зарядки.

Зарядка от розетки: предпочтительнее заряжать от розетки с помощью родного зарядного устройства.

Закрыть фоновые программы: убедитесь, что все фоновые программы закрыты.

Выключить синхронизацию: отключить процессы синхронизации и выбрать функцию «Только зарядка» для более быстрой зарядки.

Читайте также:

Что делать, если смартфон упал в воду: советы, которые спасут ваше устройство

Как максимально сохранить заряд аккумулятора на смартфоне: простые хитрости

Как восстановить удаленные фото и видео на телефоне: эти секреты знают не все