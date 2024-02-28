Отказав от привычки ночной зарядки, вы сможете не только продлить срок службы аккумулятора, но и сохранить общую производительность вашего гаджета на более длительный срок.
Аккумулятор, важнейший компонент смартфона, часто непреднамеренно выходит из строя из-за привычек пользователя, и распространенной практикой является зарядка в ночное время. Хотя это может показаться удобным, есть веская причина пересмотреть свое решение.
Почему не следует заряжать телефон ночью:
Основным недостатком ночной зарядки является риск перегрева. Процесс зарядки ускоряется при более высоких температурах, но когда аккумулятор достигает максимального заряда, избыточная мощность выделяется в виде тепла. Это может привести к повреждению аккумулятора, снижению его емкости и сокращению срока службы телефона.
Риски ночной зарядки.
Возможность повреждения кабеля. Если оставить телефон рядом с собой на ночь во время зарядки, это может привести к повреждению кабеля, поражению электрическим током или даже возгоранию.
Защита производителя: современные смартфоны обычно имеют защиту от перезарядки, но длительная зарядка в ночное время может со временем повлиять на аккумулятор.
Оптимизация срока службы батареи.
Несмотря на защиту от перезаряда, рекомендуется поддерживать заряд аккумулятора на уровне 30–80 %. Полный 100% заряд и полная разрядка могут нанести вред емкости аккумулятора.
Установка лимитов начислення.
Некоторые смартфоны и ноутбуки позволяют пользователям устанавливать пределы заряда, ограничивая заряд батареи, например, до 80%. Этого можно достичь с помощью таких приложений, как Battery Charge Limit, чтобы сбалансировать долговечность и автономность.
Правильная практика зарядки.
Чтобы смартфон прослужил дольше, придерживайтесь следующих правил зарядки:
Отключите фоновые процессы.
Перед зарядкой отключите Интернет и закройте фоновые процессы, чтобы минимизировать нагрузку на смартфон.
Избегайте полной разрядки: лучше поддерживать заряд выше 15-20%, чем допускать его до нуля. Используйте режим энергосбережения, если зарядка невозможна сразу.
Используйте оригинальные зарядные устройства.
Используйте оригинальное зарядное устройство, входящее в комплект поставки вашего устройства. Оригинальные зарядные устройства разработаны с учетом характеристик вашего гаджета, обеспечивая оптимальную и безопасную зарядку, а также встроенную защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
Как сберечь заряд батареи смартфона:
Управляйте яркостью экрана: Уменьшите яркость экрана смартфона до комфортного уровня, чтобы снизить энергопотребление.
Включайте режим экономии энергии: Многие смартфоны имеют режимы экономии энергии, которые автоматически ограничивают фоновые процессы и функции, чтобы продлить время работы от батареи.
Отключайте ненужные функции: Когда вы не используете функции, такие как Bluetooth, Wi-Fi, NFC или GPS, лучше их отключить, чтобы сэкономить заряд батареи.
Ограничьте использование фоновых приложений: Некоторые приложения могут потреблять энергию в фоновом режиме. Ограничьте их активность или закройте, когда они не нужны.
Используйте черный или тёмный фон: Экраны AMOLED используют меньше энергии, когда отображают черный или тёмный фон, поэтому выбор тёмной темы или обоев может сэкономить заряд батареи.
Не допускайте перегрева устройства: Высокая температура может негативно сказаться на батарее. Избегайте экстремально жарких мест или солнечного излучения, а также убедитесь, что устройство не перегревается во время использования.
Обновляйте программное обеспечение: Регулярно обновляйте операционную систему и приложения, так как новые версии могут содержать оптимизации для экономии заряда батареи.
Используйте качественное зарядное устройство: Используйте оригинальные или сертифицированные зарядные устройства, чтобы предотвратить повреждение батареи.
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