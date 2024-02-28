Каждый хороший хозяин или хозяйка должны знать, каких "соседей" посадить между рядами картофеля, чтобы не навредить ему.

Посадить между рядами картофеля можно что угодно, но не всегда это пойдет на пользу.

Картофель дает один из самых урожаев в саду, но он чувствителен к нескольким распространенным болезням и вредителям. К счастью, некоторые растения, любящие расти вместе с картофелем, также удобны для отпугивания вредителей картофеля. Другие растения-спутники картофеля улучшают состояние почвы, привлекают полезных насекомых, действуют как ловушки для вредителей или улучшают вкус картофеля.

Существует много способов повысить урожайность картофеля с помощью растений-спутников, особенно если вы сочетаете травы или цветы, отпугивающие вредителей, с соседними культурами-ловушками. Это руководство рассказывает о том, что хорошо растет с картошкой, а что нет, и как избежать определенных вредителей с помощью креативной высадки.

Есть несколько способов увеличить урожай картофеля с помощью сопутствующей посадки: промежуточное посев с дружественными к почве спутниками, улучшающими условия выращивания, растения, отпугивающие вредителей, жертвенные культуры-ловушки или растения, привлекающие хищных насекомых. Независимо от того, по какому пути вы пойдете, разумный выбор посадки-компаньона всегда будет разделять растущие требования соседа.

В случае с картофелем лучшими компаньонами являются овощи, травы и цветы, которым нужна богатая, хорошо обработанная почва и полное солнце .

Вот несколько растений, которых можно посадить вместе с картофелем:

1. Салат

Растущие сорта салата отметят ваши картофельные ряды и будут готовы к сбору урожая до того, как их затмит листья картофеля. Высадка рассады салата даст ей фору и снизит шансы того, что молодые растения будут съедены в почву улитками, улитками, кроликами или мышами.

2. Шпинат

Можно также посадить шпинат ранней весной - это позволяет использовать пустое пространство между развивающимися растениями картофеля. Как и салат, шпинат быстро созревает, и его можно собирать как промежуточную культуру до того, как картофель будет готов летом.

3. Редис

Редис является одним из наиболее быстро созревающих овощей, поэтому идеально подходит для посева между только что посаженным картофелем. Также редис является ловушкой для блешек, которые могут прогрызать листья картофеля.

Чтобы вырастить редьку как ловушку, попытайтесь посадить ее строчкой на небольшом расстоянии от картофеля. Редис быстро пускает зеленую лестницу, отманивая блешек от грядки картофеля.

4. Лук

Лук может помочь отпугнуть вредителей картофеля, в частности картофельных жуков, блошек и клещи. Им также понравятся условия выращивания картофеля и хорошо обработанная почва.

Если вы выращиваете лук и картофель вместе, убедитесь, что почва хорошо дренируется; Луковицы лука могут загнить, если они слишком долго стоят во влажной почве.

Картофель является идеальным растением-компаньоном для гороха и фасоли, поскольку они имеют одинаковые требования, их можно посадить в решетке, чтобы увеличить пространство и фиксировать азот в почве. Бобовые, высаженные в корыто рядом с окученным картофелем, также будут радоваться стеканию воды от соседей.

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