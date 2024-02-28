Соблюдая эти рекомендации по удобрениям, дачники смогут способствовать росту крепкого и крупного лука.

Чтобы получить обильный и сочный урожай лука, необходимо внесение соответствующих удобрений, считают опытные агрономы.

Первичную подкормку следует проводить весной, и она выделяет три эффективных вида удобрений, подходящих как для ярового, так и для озимого лука.

Нитрат аммония и мочевина.

Смешайте 15 грамм аммиачной селитры со стандартным десятилитровым ведром воды.

Для мочевины необходимо меньшее количество — всего один грамм на литр воды.

Полейте луковые грядки приготовленным раствором, чтобы обеспечить необходимые питательные вещества.

Навоз и куриный помет.

Все виды навоза служат для лука отличными источниками азота.

Разбавьте навоз водой в соотношении одна часть навоза на двадцать частей воды.

Куриный помет можно использовать и в более концентрированном виде, в соотношении один к десяти.

Древесная зола.

Древесная зола — ценное удобрение, способствующее развитию крупных луковиц.

Используйте полстакана золы на ведро воды.

При желании отфильтруйте смесь, чтобы удалить более крупные частицы золы.

Осторожное применение этих удобрений гарантирует, что лук получит необходимые питательные вещества для оптимального развития, что в конечном итоге приведет к получению хорошего урожая.

Читайте также:

Как вырастить сладкую и хрустящую редиску в теплице: полезные советы и хитрости

Как вырастить рассаду перца: маленькая хитрость и прекрасный урожай гарантирован

Как вырастить перьевой лук в квартире всего за две недели: проверенный способ