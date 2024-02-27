Бывает, что перец, помидоры, чеснок, капуста, картофель, редис, зелень и прочее посажены вовремя, правильно и в нужные сроки, но урожая мечты так и нет.
Так бывает, если не знать одно из важнейших правил – как именно нужно высаживать, какие растения ни в коем случае нельзя выращивать рядом.
Итак, как нужно высаживать рассаду помидоров, перца и других растений для хорошего урожая.
Перец нельзя сажать с белокочанной капустой, брокколи, брюссельской капустой и горчицей.
Как высаживать рассаду помидоров и перца для большого урожая.
Перец не сочетается с картофелем и свеклой. Помимо всего прочего, картофель поглощает все витамины и минералы для своего развития и роста.
Фенхель также оказывает негативное влияние на любые огородные культуры, в том числе и на перец.
А можно ли сажать перец рядом с помидорами. Да, безусловно, можно.
Перец и помидоры прекрасно уживутся рядом, потому что им нужны равные условия выращивания и средства для защиты от болезней и вредителей.
Как высаживать рассаду помидоров и перца для большого урожая.
Не сажайте рядом с помидорами горох, цветную капусту, кольраби и брокколи. Помидоры вообще могут вызвать проблему с урожаем капусты.
Для помидоров категорически не подходит такая зелень, как укроп, мелисса и, опять же, фенхель.
Помидоры также не высаживают вместе с картофелем и баклажанами, потому что у них одинаковые болезни и вредители.
Последние новости Украины:
Когда и как правильно сеять семена перца на рассаду: уловки опытных дачников.
Также сообщалось, в чем нужно вымочить семена перед посадкой.