Для того чтобы перец, помидоры и другие растения давали высокий и хороший урожай нужно знать простое, но важное правило.

Бывает, что перец, помидоры, чеснок, капуста, картофель, редис, зелень и прочее посажены вовремя, правильно и в нужные сроки, но урожая мечты так и нет.

Так бывает, если не знать одно из важнейших правил – как именно нужно высаживать, какие растения ни в коем случае нельзя выращивать рядом.

Итак, как нужно высаживать рассаду помидоров, перца и других растений для хорошего урожая.

Перец нельзя сажать с белокочанной капустой, брокколи, брюссельской капустой и горчицей.

Как высаживать рассаду помидоров и перца для большого урожая.

Перец не сочетается с картофелем и свеклой. Помимо всего прочего, картофель поглощает все витамины и минералы для своего развития и роста.

Фенхель также оказывает негативное влияние на любые огородные культуры, в том числе и на перец.

А можно ли сажать перец рядом с помидорами. Да, безусловно, можно.

Перец и помидоры прекрасно уживутся рядом, потому что им нужны равные условия выращивания и средства для защиты от болезней и вредителей.

Как высаживать рассаду помидоров и перца для большого урожая.

Не сажайте рядом с помидорами горох, цветную капусту, кольраби и брокколи. Помидоры вообще могут вызвать проблему с урожаем капусты.

Для помидоров категорически не подходит такая зелень, как укроп, мелисса и, опять же, фенхель.

Помидоры также не высаживают вместе с картофелем и баклажанами, потому что у них одинаковые болезни и вредители.

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