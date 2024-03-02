Выбор правильных растений-спутников может ускорить рост баклажанов и защитить от назойливых вредителей, тогда как неправильные растения могут привести к катастрофе для вашего драгоценного фиолетового урожая.

Знать, что нельзя сажать рядом с баклажанами – чрезвычайно важно, если вы не хотите, чтобы они погибли.

Концепция компаньонной посадки проста: определенные растения естественно поддерживают друг друга, способствуя здоровому росту и защите от общих угроз. Используя эти естественные взаимосвязи, вы можете снизить потребность в химических пестицидах и способствовать более устойчивой садовой среде.

Но не все растения любят баклажаны. Некоторые могут конкурировать за ресурсы, тормозить свой рост или привлекать вредных насекомых, создающих проблемы. Очень важно избегать этих неблагоприятных партнерских отношений, чтобы ваши баклажаны полностью открыли свой потенциал. В этой статье мы рассмотрим лучших и худших компаньонов для баклажанов, чтобы помочь вам создать гармоничный и цветущий сад.

Растения, которые нельзя сажать рядом с баклажанами

1. Кукуруза

Кукуруза не является хорошим спутником для баклажанов по нескольким причинам. Во-первых, кукуруза является тяжелым питателем, требующим много питательных веществ из почвы, что может привести к конкуренции с баклажанами за необходимые ресурсы. В результате обе культуры могут пострадать от задержки роста и понижения урожайности.

Так же кукуруза – высокое и густое растение, которое может омрачать баклажаны. Это блокирует столь необходимый солнечный свет от баклажанов, препятствуя процессу фотосинтеза и общему развитию.

Кроме того, сильная корневая система кукурузы может вытеснить неглубокие корни баклажанов, лишая баклажаны воды и питательных веществ, что делает его более восприимчивым к стрессу и болезням.

Наконец, кукуруза привлекает вредителей, таких как кукурузные бабочки, которые также могут причинить вред баклажанам. Совместное использование одного места для посадки может способствовать распространению вредителей и болезней между двумя растениями, что приведет к более значительным потерям. 2. Дыни Во-первых, дыня и баклажаны имеют разные потребности в воде и питательных веществах. Дыни являются большими потребителями воды, требуя постоянно влажной почвы, тогда как баклажаны предпочитают хорошо дренированную почву и менее частое полив. Сажать их вместе не очень хорошая идея - это может привести к чрезмерному или недостаточному поливу одной из культур, что повлияет на их рост и здоровье. Кроме того, растения дыни имеют тенденцию распространяться и занимать много места, когда растут, что может затенить баклажаны. Это лишает баклажаны достаточного солнечного света, необходимого для их правильного развития и образования плодов.

Кроме того, дыни восприимчивы к определенным вредителям и болезням, которые могут поражать растения баклажанов. Сажать их поблизости не ркомендуется, так как увеличивает риск распространения этих проблем между двумя культурами, что может привести к снижению урожайности и более низкому качеству продукции.

Кроме того, и дыни, и баклажаны принадлежат к одной семье растений, Solanaceae , что делает их более склонными к общим вредителям и болезням. Выращивание их вместе может создать более привлекательную среду для процветания этих проблем.

3. Фенхель

Фенхель выделяет природные соединения через свои корни и листья, которые могут угнетать рост соседних растений, включая баклажаны. Этот процесс, известный как аллелопатия, может отрицательно повлиять на развитие и общее состояние здоровья баклажана.

Кроме того, и фенхель, и баклажаны имеют четкие требования к месту. Фенхель — это высокое и кустистое растение, которое может затенять баклажаны, уменьшая количество получаемого им солнечного света. Поскольку баклажаны хорошо растут на солнце, такое затенение может препятствовать их росту и производительности.

Кроме того, фенхель привлекает полезных насекомых, таких как божьи коровки и пауки, питающиеся обычными вредителями баклажанов, такими как тля. Однако эти полезные насекомые также могут охотиться на пыльцу баклажанов и молодую рассаду, что приведет к непреднамеренному повреждению урожая баклажанов. Сильный аромат фенхеля также может привлечь определенных вредителей, которые могут поражать баклажаны, что еще больше повышает риск заражения. Чтобы обеспечить наилучшие результаты для обоих растений, рекомендуется сажать фенхель и баклажаны отдельно в саду.

4. Помидор

И помидоры, и баклажаны принадлежат к одной семье пасленовых. Сажать их вместе нет смысла, так как повышается риск совместного использования вредителей и болезней, поражающих это семейство растений. Такая близость может создать более благоприятную среду для распространения вредителей и болезней, потенциально нанося ущерб обеим культурам.

Во-вторых, и томаты и баклажаны имеют одинаковые потребности в питательных веществах, что может привести к конкуренции за необходимые элементы в почве. Эта конкуренция может привести к замедленному росту и понижению урожайности обоих растений.

Кроме того, растения помидоров, как правило, активно растут и могут затенять баклажаны, ограничивая количество солнечного света, получаемого баклажанами. Поскольку баклажаны хорошо растут на солнце, такое затенение может отрицательно повлиять на их рост и урожай плодов.

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