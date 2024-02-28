Как нельзя заряжать смартфон, названы главные ошибки, которые следует избегать.

Тем не менее, мы все равно можем следовать некоторым правилам, чтобы продлить срок службы батареи.

Вот пять ошибок, которых следует избегать при зарядке мобильного телефона.

Как нельзя заряжать смартфон - зарядка телефона на ночь.

Большинство из нас в конечном итоге делают это. Мы подключаем наши мобильные телефоны для зарядки перед сном, оставляем их включенными на всю ночь, и устройство продолжает заряжаться часами подряд.

Это называется перезарядкой, и в идеале вам следует отключить зарядное устройство, как только аккумулятор телефона достигнет уровня заряда 100%. Однако перезарядка не является такой большой проблемой для современных смартфонов, как в старых устройствах.

2. Как нельзя заряжать смартфон: избегайте нечастой, случайной и неполной зарядки.

Возможно, батареи вашего смартфона едва хватает на день, но это не значит, что вы продолжаете заряжать его каждые несколько минут, когда видите, что заряд батареи падает на 10%. Частая зарядка телефона может отрицательно сказаться на сроке службы аккумулятора.

Также рекомендуется зарядить устройство от 0 до 80%, а затем отключить зарядное устройство. Причем лучше, если вы подождите, пока уровень заряда батареи вашего телефона упадет до 10% или ниже, а затем подключите его для зарядки. Мы знаем, что это не всегда возможно, но вам следует стремиться следовать этим привычкам, когда это возможно.

3. Как нельзя заряжать смартфон: не используйте неофициальные, неподдерживаемые или некачественные зарядные устройства.

Всякий раз, когда мы сталкиваемся с новостями о взрыве или возгорании аккумулятора смартфона, проводимое расследование чаще всего выявляет использование неофициального или некачественного зарядного устройства или вредные условия зарядки. Следовательно, вам всегда следует использовать официальные или сертифицированные зарядные устройства для телефона.

Возможно, не получится везде носить с собой официальное зарядное устройство, поэтому вы можете купить дополнительное сертифицированное зарядное устройство для вашего автомобиля или на рабочем месте, чтобы вам не приходилось беспокоиться об использовании неофициального зарядного устройства в офисе или во время путешествия.

4. Избегайте интенсивного использования смартфона, пока он заряжается.

Некоторые люди имеют привычку играть в игры, пока их смартфон заряжается, что не рекомендуется. Использование телефона под большой нагрузкой, будь то игры, использование камеры или других тяжелых приложений, приводит к тому, что процессор выделяет много тепла. Когда это тепло добавляется к теплу, которое уже выделяется в процессе зарядки аккумулятора, его может быть много, что может ухудшить состояние аккумулятора, что в конечном итоге приводит к сокращению срока его службы.

5. Как нельзя заряжать смартфон: не кладите телефон под подушку, пока он заряжается.

У многих людей есть привычка хранить телефоны под подушкой, чтобы их было легче достать. Иногда его оставляют под подушкой, даже когда устройство заряжается, что крайне опасно. Во время зарядки телефон выделяет тепло, и это тепло необходимо рассеивать, чтобы уберечь телефон от любого возможного повреждения или деградации аккумулятора.

Однако, когда мобильный телефон кладется под подушку, он больше не может рассеивать тепло и сильно нагревается. В некоторых случаях это приводит к возгоранию подушки, которое затем распространяется на весь матрас и комнату.

Если вы хотите иметь легкий доступ к телефону, пока он заряжается ночью, лучше положить телефон на прикроватную тумбочку.

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