Узнайте, как настроить смартфон для пожилого человека - эти лайфхаки могут помочь пожилым людям.

Для тех, особенно пожилых людей, которые плохо знакомы с использованием смартфонов , временами это может быть довольно сложной задачей.

Слишком много настроек, слишком много неиспользуемых функций, и это может привести к путанице. Пожилые люди зачастую имеют самую «простую» модель использования смартфонов.

Здесь топ настроек, которые могут помочь пожилым людям, использующим телефоны Android :

Как настроить смартфон для пожилого человека: увеличить размер шрифта на телефоне

Пожилым людям не следует обременять себя необходимостью напрягать глаза при чтении чего-либо на своих смартфонах. Следовательно, первое, что вам следует сделать, — это увеличить размер шрифта.

Для большинства телефонов Android необходимо выполнить несколько основных шагов. В зависимости от марки телефона настройки могут немного отличаться, но в большей или меньшей степени они должны включать следующие шаги. Откройте «Настройки» > «Экран» > «Системный шрифт» > «Размер текста». Вы можете отрегулировать размер текста, уточнив у пожилого человека по телефону, что является наиболее удобным вариантом.

Как настроить смартфон для пожилого человека: не используйте навигацию жестами

Какой бы хорошей ни была функция навигации с помощью жестов, она может оказаться довольно сложной для пожилых людей. Для удобства использования и повышения удобства использования телефона вернитесь к трехкнопочной навигационной системе. Три кнопки — это треугольная кнопка «Назад», круглая кнопка «Домой» и квадратная кнопка обзора. Чтобы включить трехкнопочную систему, выполните следующие действия: Система > Жесты > Системная навигация.

Как настроить смартфон для пожилого человека: удалите ненужные, «бесполезные» приложения.



Телефоны Android поставляются с множеством приложений, которые на самом деле не нужны, и это особенно актуально для пожилых людей. Дополнительные приложения, которые не требуются, могут излишне создать путаницу и занять дополнительное пространство. Многие из этих приложений являются вредоносными программами, и, возможно, для их удаления потребуется несколько дополнительных шагов — в зависимости от вашего смартфона.

Как настроить смартфон для пожилого человека: увеличьте размер клавиатуры

В телефонах Android есть возможность сделать клавиатуру больше и шире. Это, конечно, зависит от того, какой смартфон вы используете, но такая возможность есть. Gboard, который часто предварительно загружается в телефоны Android, предоставляет пользователям несколько вариантов изменения высоты клавиатуры.

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