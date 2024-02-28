Чтобы вырастить вкусные и полезные корнеплоды, в том числе редис и морковь, опытные хозяева и огородники знают некоторые хитрости.

Так, прежде всего необходимо понимать совместимость растений на огороде, например, можно ли сеять редис и морковь вместе.

Каждый овощ, и редис и морковь не исключение, высаживается на грядке не один, а в соседстве с другим растением. Это также помогает минимизировать вредное влияние насекомых и болезней.

Так, для моркови хорошими соседями будут не только редис, но и фасоль, шалфей, салат, лук, горох, помидоры и розмарин.

Как лучше посеять редис и морковь.

Редис сеют прямо между рядами моркови или петрушки.

Редис любит солнце и влагу, холодов не боится, но и не спешит расти. По словам опытных огородников, редис хорошо растет в смеси дерновой земли и торфа в пропорции 1:1 или компоста и торфа. Семена перед посевом лучше замочить. Сеять редис можно до середины мая. Ранние сорта дают урожай на 18–20-й день от появления всходов.

«Если вы хотите, чтобы редис был быстрее и ничем не обрабатывать, тогда вам нужно использовать агроволокно. Мне посоветовали, и я вам советую», - рассказала автор канала на YouTube Сад и огород круглый год.

Редис Наталья посадила как раз между морковью.

Как лучше посеять редис и морковь.

По словам хозяйки, выращивание редиса и моркови под агроволокном имеет свои большие плюсы.

Так, агроволокно сохраняет влагу, защищает от заморозков и похолодания. Кроме того, она защищает растения от вредителей.

«Вот накройте агроволокном и увидите, что вам не придется ничем обрабатывать», – посоветовала Наталья.

Добавим, чтобы редиска была крупнее ее надо сеять на расстоянии 5 сантиметров друг от друга. Глубина ряда должна быть 2 см, а расстояние между ними — 20–30 см.

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