Нужно уметь это делать, чтобы не усугубить проблемы со своим смартфоном.

Проверка аккумулятора смартфона важна для определения необходимости его замены или для принятия решения о покупке нового устройства с более длительным временем автономной работы.

Подробнее о том, как проверить батарею телефона, чтобы она не села в самый неподходящий момент, читайте далее в материале.

Все аккумуляторы со временем теряют емкость, и батареи смартфонов не являются исключением. Однако в Android имеются инструменты для проверки и определения состояния аккумулятора.

Простейший способ проверки состояния аккумулятора - отслеживание затрат заряда, что даст представление об энергопотребляющих программ. В меню "Настройки" найдите раздел "Батарея", где можно увидеть энергозатраты приложений. Если какое-либо приложение потребляет много энергии, его использование можно ограничить или закрыть, но это не стоит делать с чрезвычайно полезными приложениями.

Необходимо также искать альтернативные приложения, более энергоэффективные и удалить те, которые больше не используются. Если оптимизация приложений не улучшает автономность устройства, возможно, проблему вызывает сам аккумулятор.

В некоторых Android-смартфонах доступно скрытое диагностическое меню, показывающее более подробную информацию о состоянии аккумулятора. Это меню можно открыть, набрав в "звонилке" символы "#*#4636#*#". В смартфонах Samsung есть отдельное приложение Samsung Members, в котором можно оценить состояние аккумулятора.

Чтобы уточнить детали состояния аккумулятора и его емкость, можно воспользоваться диагностическим меню (если доступно) или воспользоваться специальной функцией в приложении Samsung Members. Высокое "здоровье" аккумулятора означает, что его замена пока не требуется.

Тщательная проверка состояния аккумулятора смартфона поможет принять взвешенное решение о необходимости замены аккумулятора, приобретения нового устройства или осуществления мер по оптимизации работы текущего смартфона.

Читайте также:

Что делать, если смартфон упал в воду: советы, которые спасут ваше устройство

Как настроить мобильный интернет в смартфоне, если отключили свет

Где нельзя оставлять телефон во время зарядки, чтобы он не загорелся: будьте осторожны