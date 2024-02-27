Современный ритм жизни диктует свои правила. Работа, учеба, общение – все это требует постоянного доступа к интернету. Но что делать, если Wi-Fi недоступен, а домашний роутер вышел из строя? Не стоит паниковать! Ваш смартфон может стать настоящим интернет-спасителем, превратившись в полноценный модем или роутер.

Подробнее о том, как превратить смартфон в модем для раздачи интернета, читайте далее в нашем материале.

Смартфон. Фото: YouTube

Два надежных способа:

  • USB-модем: обеспечивает быстрый и безопасный доступ к интернету.
  • Wi-Fi-модем: позволяет раздавать интернет другим устройствам.

USB-модем:

Преимущества:

  • Высокая скорость передачи данных.
  • Безопасное соединение.
  • Зарядка смартфона во время работы.

Инструкция:

  1. Подключите смартфон к компьютеру с помощью USB-кабеля.
  2. На смартфоне откройте "Настройки" -> "Подключения" -> "Мобильная точка доступа и модем".
  3. Активируйте режим "USB-модем".
  4. На компьютере выберите "Подключиться к сети".

Wi-Fi-модем:

Преимущества:

  • Раздача интернета нескольким устройствам.
  • Подходит для планшетов, ноутбуков и других гаджетов.

Инструкция:

  1. На смартфоне откройте "Настройки" -> "Подключения" -> "Мобильная точка доступа".
  2. Активируйте режим "Мобильная точка доступа".
  3. На подключенном устройстве выберите Wi-Fi сеть вашего смартфона и введите пароль.

Дополнительные советы:

  • Используйте оригинальный USB-кабель для обеспечения стабильной передачи данных.
  • Контролируйте расход трафика, особенно при раздаче Wi-Fi.
  • Для безлимитного доступа к интернету рассмотрите специальные тарифы вашего оператора.
  • Измените имя и пароль Wi-Fi сети для повышения безопасности.

Модем (от модулятор-демодулятор) - это устройство, которое преобразует цифровые данные в аналоговый сигнал для передачи по аналоговой телефонной линии (или другому аналоговому каналу), а затем обратно демодулирует аналоговый сигнал в цифровые данные на приемном конце. В современном контексте модемы также могут использоваться для передачи данных через цифровые каналы, такие как DSL, кабельное соединение или беспроводные сети. Модемы широко используются для подключения устройств к интернету через проводные или беспроводные соединения.

Смартфон. Фото: YouTube

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