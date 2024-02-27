Современный ритм жизни диктует свои правила. Работа, учеба, общение – все это требует постоянного доступа к интернету. Но что делать, если Wi-Fi недоступен, а домашний роутер вышел из строя? Не стоит паниковать! Ваш смартфон может стать настоящим интернет-спасителем, превратившись в полноценный модем или роутер.

Подробнее о том, как превратить смартфон в модем для раздачи интернета, читайте далее в нашем материале.

Два надежных способа:

USB-модем: обеспечивает быстрый и безопасный доступ к интернету.

обеспечивает быстрый и безопасный доступ к интернету. Wi-Fi-модем: позволяет раздавать интернет другим устройствам.

USB-модем:

Преимущества:

Высокая скорость передачи данных.

Безопасное соединение.

Зарядка смартфона во время работы.

Инструкция:

Подключите смартфон к компьютеру с помощью USB-кабеля. На смартфоне откройте "Настройки" -> "Подключения" -> "Мобильная точка доступа и модем". Активируйте режим "USB-модем". На компьютере выберите "Подключиться к сети".

Wi-Fi-модем:

Преимущества:

Раздача интернета нескольким устройствам.

Подходит для планшетов, ноутбуков и других гаджетов.

Инструкция:

На смартфоне откройте "Настройки" -> "Подключения" -> "Мобильная точка доступа". Активируйте режим "Мобильная точка доступа". На подключенном устройстве выберите Wi-Fi сеть вашего смартфона и введите пароль.

Дополнительные советы:

Используйте оригинальный USB-кабель для обеспечения стабильной передачи данных.

Контролируйте расход трафика, особенно при раздаче Wi-Fi.

Для безлимитного доступа к интернету рассмотрите специальные тарифы вашего оператора.

Измените имя и пароль Wi-Fi сети для повышения безопасности.

Модем (от модулятор-демодулятор) - это устройство, которое преобразует цифровые данные в аналоговый сигнал для передачи по аналоговой телефонной линии (или другому аналоговому каналу), а затем обратно демодулирует аналоговый сигнал в цифровые данные на приемном конце. В современном контексте модемы также могут использоваться для передачи данных через цифровые каналы, такие как DSL, кабельное соединение или беспроводные сети. Модемы широко используются для подключения устройств к интернету через проводные или беспроводные соединения.

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