Сезон высадки рассады уже скоро начнется, и многие огородники задумываются о планировании грядок для посадки различных овощей. Однако не всегда учитывается необходимость чередования посадок для каждой культуры, что является особенно важным для болгарского перца.

Подробнее о том, когда нужно сажать болгарский перец, чтобы он вырос сочным и не горчил, читайте далее в материале.

Многие люди не задумываются, можно ли сажать перец после томатов или лука. Однако этот вопрос имеет важное значение.

Система севооборота, которая предусматривает смену посадок овощей и фруктов на грядках, широко распространена среди садоводов. Важно осознавать, что не все культуры могут быть выращены на одном и том же месте каждый год. Чередование грядок помогает избежать различных заболеваний растений и сбивает с толку вредителей, что способствует лучшему росту и развитию растений.

Хорошие предыдущие культуры для посадки перца

Имеются определенные культуры, после которых почва становится наиболее благоприятной для выращивания перца. Например, желательно посадить перец после злаков, трав, бобовых культур.

Также можно высаживать перец после кабачков, огурцов и патиссонов. Кроме того, перец хорошо растет после белокочанной и цветной капусты. Эти культуры не истощают почву, поэтому посадка перца после них обещает хороший урожай.

Также можно высаживать перец после чеснока, лука, зеленых овощей или корнеплодов.

Есть культуры, которые не оказывают сильного воздействия на почву и поэтому можно сажать перцы после них. К таким культурам относятся столовая свекла, поздняя капуста, кукуруза и пряности.

Можно ли сажать перец после перца?

Болгарский перец сильно истощает почву, поэтому сажать перец после него не рекомендуется. Также стоит избегать посадки перца после картофеля, томатов, физалиса и баклажанов, так как эти растения также истощают почву. Лучше дать почве отдохнуть перед новой посадкой.

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