Время посадки картофеля уже близко, и важно правильно подготовиться к этому этапу. Одним из важных моментов является правильный выбор метода подготовки клубней к посадке.

Подробнее о том, как правильно высадить картошку, чтобы урожай был в два раза больше прошлогоднего, читайте далее в материале.

Многие садоводы прибегают к методу кербовки - надрезанию картофеля перед посадкой, чтобы стимулировать прорастание клубней. Тем не менее, также существует еще один метод - кольцевание картофеля, который также приводит к хорошим результатам.

Преимущества надрезания картофеля перед посадкой

Оказывается, наличие надрезов на клубнях помогает пробудить спящие почки. Чем больше почек активируется, тем больше ростков пустит каждая картофелина. Это несомненно приведет к увеличению урожая с каждого куста. Кроме того, если все ростки будут развиваться равномерно, то вероятность появления мелких клубней значительно снизится.

Выбирая клубни для этого метода, лучше отдавать предпочтение тем, на которых много глазков. В случае их отсутствия, следует сделать надрезы в верхней и нижней части картофелины. Учитывайте, что в нижней части почек обычно меньше, поэтому разрезы там не всегда приводят к прорастанию. Глубина надреза должна составлять 0,5-0,7 см.

Кольцевание - альтернативный метод надрезания картофеля перед посадкой. Если не хочется заморачиваться с разрезами сверху или снизу, можно просто разрезать картофелину пополам. Глубина разреза должна быть до 1 см.

Оба метода дают примерно одинаковый результат. Важно помнить, что кербовку лучше проводить не позднее чем за месяц до посадки картофеля, а в обоих случаях лучше обработать разрезы золой, чтобы избежать заражения саженцев.

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