Как отобразить экран смартфона Android на мониторе ПК через Wi-Fi. Этот метод работает на ПК с Windows 10 и поддерживает технологию Miracast. Вот пошаговое руководство:
Откройте настройки Windows.
На вашем ПК откройте меню «Параметры Windows».
В настройках перейдите в раздел «Система».
Нажмите «Проецирование на этот компьютер» на левой боковой панели.
Включите опцию «Доступно везде в защищенных сетях». Вам не нужно вводить PIN-код.
Зайдите в меню «Пуск» и выберите пункт «Подключиться».
Включите Wi-Fi на смартфоне.
Проведите пальцем вниз, чтобы получить доступ к панели уведомлений, и нажмите «Трансляция», «Smart View» или аналогичную кнопку. Местоположение может различаться в зависимости от марки вашего смартфона.
Подключитесь к ПК.
Найдите имя вашего ПК на экране смартфона и нажмите на него, чтобы установить соединение.
Теперь экран вашего Android-смартфона должен отображаться на мониторе ПК. В этом методе используется технология Miracast, поддерживаемая Windows 10.
Имейте в виду, что конкретные шаги и параметры могут незначительно отличаться в зависимости от модели вашего смартфона и конфигурации ПК.
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