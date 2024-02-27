Если вы хотите отразить экран вашего Android-смартфона на мониторе ПК с помощью Wi-Fi, вы можете добиться этого без необходимости использования дополнительного программного обеспечения.

Как отобразить экран смартфона Android на мониторе ПК через Wi-Fi. Этот метод работает на ПК с Windows 10 и поддерживает технологию Miracast. Вот пошаговое руководство:

Откройте настройки Windows.

На вашем ПК откройте меню «Параметры Windows».

В настройках перейдите в раздел «Система».

Нажмите «Проецирование на этот компьютер» на левой боковой панели.

Включите опцию «Доступно везде в защищенных сетях». Вам не нужно вводить PIN-код.

Зайдите в меню «Пуск» и выберите пункт «Подключиться».

Включите Wi-Fi на смартфоне.

Проведите пальцем вниз, чтобы получить доступ к панели уведомлений, и нажмите «Трансляция», «Smart View» или аналогичную кнопку. Местоположение может различаться в зависимости от марки вашего смартфона.

Подключитесь к ПК.

Найдите имя вашего ПК на экране смартфона и нажмите на него, чтобы установить соединение.

Теперь экран вашего Android-смартфона должен отображаться на мониторе ПК. В этом методе используется технология Miracast, поддерживаемая Windows 10.

Имейте в виду, что конкретные шаги и параметры могут незначительно отличаться в зависимости от модели вашего смартфона и конфигурации ПК.

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