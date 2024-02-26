Быстро восстановить удаленные фото и видео на телефоне вполне возможно, но нужно знать несколько полезных секретов.

Все хотя бы один раз, но сталкивались с неудачным удалением фотографий или видео с телефона.

Но, к счастью, восстановить выделенные фото и видео на телефоне действительно можно.

Так, одним из самых простых способов восстановления удаленных фото и видео на телефоне на Android является Google Photos. Как правило, приложение предварительно установлено и при создании аккаунта смартфон начинает синхронизировать все данные, сохраняя их. В том числе фото и видео.

Чтобы восстановить удаленные фото и видео на телефоне, необходимо зайти в корзину, то есть папку, где можно найти все удаленные изображения и видео.

Как восстановить удаленные фото и видео на телефоне.

Важно помнить, что эти файлы доступны только в течение 60 дней после их удаления. Когда этот срок, истечет файлы будут уничтожены и восстановить удаленные фото и видео уже будет нельзя.

У тех, кто пользуется Apple тоже есть возможность быстро восстановить удаленные фото и видео на телефоне. Для этого необходим доступ к программе "Фотографии". Далее нужно выбрать «Альбомы» – опция расположена внизу экрана телефона.

В папке «Недавно удаленные» можно найти фото и видео, которые были удалены. Жмем «Восстановить».

Подчеркнем, что на iPhone фотографии сохраняются 30 дней после их удаления.

Как восстановить удаленные фото и видео на телефоне.

Следует знать и о способах возвращения фото и видео в том случае, когда их нет в корзине. Так, для успешного возврата файлов нужно зайти в браузер Google Chrome. Затем в правом верхнем углу нажимаем на значок в виде трех точек. Таким образом откроется меню, где необходимо выбрать "версию для компьютера". Когда откроется полная версия браузера, в ленте поиска вбиваем Google Фото и переходим на официальный сайт, заходим в свой аккаунт. На главной странице в верхнем углу находим меню настроек в виде шестеренки – открываем его. В списке настроек находит пункт предложения – разворачиваем.

Далее необходимо знать раздел Несохраненные креативы. Именно здесь можно найти и восстановить удалённые фото и видео.

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