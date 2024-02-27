Из обычного йогурта можно приготовить невероятно вкусный и нежный крем-сыр, который получится значительно дешевле покупного.

Шеф-повар Валентина Кущ поделилась простым рецептом нежного домашнего крем-сыра, а также вкуснейшей закуски из него.

"Здесь будет все очень просто, ведь лабне – это сыр, который готовят из греческого йогурта. Мягкий, сливочный и с легкой кислинкой", – советует шеф-повар.

Чтобы приготовить крем-сыр лабне, шеф-повар взяла:

йогурт греческий жирностью от 10% – 600 г

соль - щепотка

сухой чеснок – по желанию

прованские травы

паприка обыкновенная и копченая

растительное масло

"Специи можно брать любые или вообще без них. Мне нравится именно такой набор", – отметила Валентина Кущ.

Йогурт смешиваем с щепоткой соли и сухим чесноком (можно и без него, но он придаст приятную пикантность). Выкладываем смесь на чистое полотенце, завязываем, выжимаем, кладем в сито, сито – в миску, а сверху груз, чтобы стекла вся жидкость. Ставим в холодильник минимум на ночь, а лучше на сутки – и крем-сыр готов.

Далее приготовим изысканную закуску из крем-сыра – сырные шарики в специях. Влажными или смазанными растительным маслом руками формируем из крем-сыра шарики и обваливаем их в специях.

"Отдельно у меня были прованские травы и в другой тарелке смесь паприки обыкновенной и копченой. Складываем наш сыр в баночку и заливаем маслом, так он будет дольше храниться", – пояснила шеф-повар.

Также для этого блюда растительное масло можно сделать ароматным – сначала прогреть в нем травы, перец и чеснок, затем дать остыть, процедить и уже тогда заливать сыр.

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