27 февраля православные верующие почитают память святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита.

Также 27 февраля православные вспоминают святого равноапостольного Кирилла, который вместе с братом Мефодием создал первую славянскую азбуку.

Народный праздник известен под названием Кирилл Весноуказчик.

По традиции именно в этот день дверь дома держали открытой для того, чтобы впустить в дом и накормить путешественника, если он придет.

Существуют и другие традиции 27 февраля, например, на Кирилла готовили горячий лечебный напиток под названием сбитень, в который добавляли травы, патоку, пряности и мед.

Особое внимание уделяли снам, ведь считалось, что все сны в ночь на 27 февраля вещие.

Существуют запреты 27 февраля, что нельзя делать - в этот день запрещалось стричь ногти - потому что можно укоротить себе срок жизни.

Наши предки старались не ходить по врачам, особенно к стоматологу - потому пользы будет мало.

Народные приметы на 27 февраля

Раньше говорили - какая погода на Кирилла, таким и август будет.

Крепкий мороз в этот день – значит лето будет жарким.

27 февраля хорошая погода - значит скоро будет небольшое похолодание.

Кто празднует день ангела

27 февраля именины у владельцев таких имен: Кирилл, Михаил, Федор.

Источник: Униан.

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