Выполнение этих хитростей гарантирует, что ваш редис будет процветать, что приведет к обильному и вкусному урожаю.

Редис — восхитительное дополнение к любому саду, и чтобы он был большим, сочным и нежным, примите во внимание эти три сельскохозяйственных хитрости:

Уловка №1: мульчирование вместо рыхления.

Для быстрого и правильного роста редис предпочитает легкую, воздухопроницаемую почву.

Избегайте рыхления почвы, так как это приводит к потере влаги и охлаждению, а это нежелательные условия для редиса.

После прорастания выберите мульчирование такими материалами, как солома или стружка. Это помогает сохранить влажность почвы и сохранить ее легкость.

Хитрость №2: умеренное питание.

Редис — скромный корнеплод, не требующий чрезмерного питания, особенно азота.

Избегайте добавления органических веществ непосредственно в почву при посадке, поскольку это способствует росту листьев, а не развитию корней.

Избыток азота или органических веществ может привести к тому, что редис станет грубым, древесным и с грубой мякотью.

При необходимости внесите калийные и фосфорные удобрения на ранней стадии роста, чтобы получить сочный и большой урожай.

Хитрость №3: укрытие агроволокном.

Агроволокно служит укрытием для редиса, обеспечивая защиту от экстремальных температур и долгого светового дня.

Он обеспечивает тень, предотвращая перегрев и высыхание почвы, что имеет решающее значение для оптимального роста редиса.

Действует как барьер против таких вредителей, как крестоцветная блошка.

Используйте агроволокно в теплице или создайте импровизированные покрытия с дугами в открытом саду.

Поливайте прямо поверх агроволокна или приподнимите его после полива, чтобы облегчить поглощение влаги и усилить фотосинтез.

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