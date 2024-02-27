Поклонники полностью натуральных чистящих средств, отведите глаза: сильные химические чистящие средства действительно работают. "Это самый простой способ получить чистую печь", - говорит Кирин Болдуин, шеф-повар-инструктор кондитерского искусства в Институте кулинарного образования. Почему трудные вещи работают так хорошо? Болдуин объясняет: «Активным ингредиентом чистящего средства духовок является гидроксид натрия, также известный как щелочь, и он является самым эффективным средством для удаления ожесточенного жира изнутри вашей духовки». Это также раздражитель кожи и может образовывать пары, поэтому обязательно надевайте перчатки и проветривайте комнату.

Для того чтобы очистить духовку и радоваться результатам Болдуин рекомендует опрыскать всю внутреннюю часть духовки и закрыть дверцу по крайней мере в час, а затем почистить. Вы также хотите использовать чистую, влажную губку, когда закончите, чтобы вытереть остатки химикатов.

2. Скраб с мылом для посуды.