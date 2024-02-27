1. Используйте сильное средство для чистки духовки.
Поклонники полностью натуральных чистящих средств, отведите глаза: сильные химические чистящие средства действительно работают. "Это самый простой способ получить чистую печь", - говорит Кирин Болдуин, шеф-повар-инструктор кондитерского искусства в Институте кулинарного образования. Почему трудные вещи работают так хорошо? Болдуин объясняет: «Активным ингредиентом чистящего средства духовок является гидроксид натрия, также известный как щелочь, и он является самым эффективным средством для удаления ожесточенного жира изнутри вашей духовки». Это также раздражитель кожи и может образовывать пары, поэтому обязательно надевайте перчатки и проветривайте комнату.
Для того чтобы очистить духовку и радоваться результатам Болдуин рекомендует опрыскать всю внутреннюю часть духовки и закрыть дверцу по крайней мере в час, а затем почистить. Вы также хотите использовать чистую, влажную губку, когда закончите, чтобы вытереть остатки химикатов.
2. Скраб с мылом для посуды.
В своем ресторане в Вермонте шеф-повар Джордан Варе использует коммерческое средство для очистки грязной духовки. Но дома он и его жена держатся просто. Мы используем средство для мытья посуды Dawn как для посуды, так и для духовки. Он отмечает, что классическая чистящая салфетка прекрасно работает, но он избегает стальной шерсти, поскольку она может поцарапать поверхности. Действительно ли тип мыльного средства имеет значение? По словам Вера, да. «В мире клининга есть много отличных вариантов, но для тяжелых работ лучше всего подойдет такой серьезный обезжириватель, как Dawn».
3. Сделайте пасту из пищевой соды и уксуса.
Молли Сиглер, старший менеджер программы по кулинарному развитию Whole Foods Market, видит много жареных печей во время работы. Ее техника очистки требует двух домашних ингредиентов и немного терпения. "Против стойких пятен я люблю делать пасту из уксуса и пищевой соды и дать ей постоять пару часов". Пищевая сода несколько абразивна и имеет дополнительную зернистость для борьбы с пятнами и налипшим мусором, тогда как кислотная природа уксуса может растворять минеральные отложения, грязь и жир. Siegler использует абразивный неметаллический скраб для завершения работы. После этого она вытирает его – и, конечно же, любуется своей работой! Это отлично помогает очистить очень грязную духовку.
4. Включите духовой шкаф до 500˚F.
Имон Ли, шеф-повар Сиракузского университета, имеет простой и мягкий прием: «Я заметил, что чем больше выпекаю хлеб на закваске при высокой температуре, тем меньше у меня накапливается жира и углерода. Кажется, что просто разжигание духовки на 500 служит процессом самоочищения». Главное – подождать, пока духовка остынет до умеренной температуры, затем надеть перчатки и вытереть оставшиеся остатки и жир крепкой губкой. Когда печь развернется, можно также попробовать добавить миску с водой в емкость для духовки. Это поможет добавить немного пара в процесс очистки, когда печь остынет.
Источник: thekitchn
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