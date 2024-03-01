Кухонные полотенца всегда к нашим услугам, начиная от того, чтобы сохранить наши руки сухими, вытереть случайные разлитые вещи для обращения с горячей сковородой или кастрюлями.

Наши преданные помощники на кухне, кухонные полотенца остаются пропитанными стойкими пятнами и неприятными запахами, которые трудно почистить и избавиться даже после многократной стирки. Кроме зловонного запаха и пятен, существует большая вероятность того, что влажные полотенца для посуды станут площадкой плесени и грибка. А теперь представьте, что вы используете те же кухонные полотенца, не подозревая об опасности для здоровья, которую это может привести. Звучит страшно?

Проблема с кухонными полотенцами заключается в том, что независимо от того, сколько вы моете или пытаетесь сохранить кухонные полотенца чистыми и свежими, они загрязняются и воняют. Иногда запах не исчезает, несмотря на стирку и чистку кухонных полотенец лучшим ароматным моющим средством, доступным на рынке. Здесь мы приходим вам на помощь. У нас всегда есть полезные советы по уборке и домашнему хозяйству, чтобы сделать жизнь легкой и свежей.

Шаг 1: Соберите полотенца

Возьмите ведро и положите в ведро все собранные кухонные полотенца, которые вы хотите постирать.

Шаг 2. Налейте жидкое моющее средство в ведро

Отмерьте полстакана жидкого мыла или колпачок жидкого моющего средства и вылейте его на грязные кухонные полотенца. Вы можете регулировать количество моющего средства в зависимости от того, насколько загрязнены кухонные полотенца. Обычно вышеуказанного измерения будет достаточно даже для чистки полотенец для посуды с пятнами.

Шаг 3. Залейте кухонные полотенца кипятком. Вскипятите воду и залейте кипятком горячую воду на кухонные полотенца с жидким моющим средством, хранящимся в ведре. Помешивайте воду и мыло, помогая им смешаться, но не забудьте использовать для этого деревянную лопатку, иначе вы обожжетесь. Этот процесс также поможет накрыть кухонные полотенца и смочить его в мыльной воде. Шаг 4: дайте кухонным полотенцам пропитаться Дайте кухонным полотенцам замочить в горячей воде с мылом по крайней мере на 4 часа. Если ваши полотенца жирные и в пятнах, вы можете подумать об удалении грязной воды, а затем аналогично замочить кухонные полотенца в горячей воде с мылом. Шаг 5: Добавьте отбеливатель Когда кухонные полотенца замачивают в горячей воде с мылом на 4-5 часов, достаньте кухонные полотенца и вылейте грязную воду. Наполните ведро свежей водой и добавьте в воду ¼ стакана отбеливателя. Теперь снова замочите кухонные полотенца в воде с отбеливателем. Дополнительный совет: Вы можете замочить даже цветные полотенца в воде с отбеливателем. Поскольку он разбавлен, он не повредит цвет ткани. Шаг 6: Оставьте на ночь Тщательно смешайте воду и отбеливатель и замочите кухонные полотенца в воде и растворе отбеливателя. Оставьте его замочить ночью для лучших результатов.

Шаг 7: стирка в стиральной машине

Утром постирайте кухонные полотенца в стиральной машине на обычном цикле. Лучше было бы постирать кухонные полотенца утром, чтобы высушить их на солнце. Высушивание кухонных полотенец под солнечным светом также помогает удалить из них пятна.

Шаг 8: Повесьте кухонные полотенца для высыхания Достаньте выстиранные кухонные полотенца из стиральной машины и разложите их сушиться на солнце. Дополнительный совет: как избавиться от запаха от кухонных полотенец Сушка на солнце поможет избавиться от запахов от кухонных полотенец. Также можно добавить чашку белого уксуса вместе с водой и раствором отбеливателя. Уксус помогает избавиться от неприятного запаха из одежды. Без ущерба можно использовать уксус для белых и цветных полотенец. Шаг 9: Свежие и чистые кухонные полотенца Когда кухонные полотенца высохнут, почувствуйте прикосновение свежих и чистых полотенец, готовых служить вам снова.

Источник: homify

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