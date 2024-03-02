Вывести пятна от ржавчины и утюга может быть сложно, но это больше, чем реально.

Пятна ржавчины и железа могут быть страшными, если они попали на вашу любимую одежду. Хотя удалить ржавчину сложно (особенно если с ними не работать, пока они еще свежие), это все же возможно. Читайте дальше, чтобы узнать все, что вам нужно знать о том, как вывести пятна от ржавчины и утюги из одежды.

Удалите лишнее

Чтобы вывести пятна от ржавчины и утюга, используйте старую зубную щетку или щетку с мягкой щетиной и осторожно очистите одежду от излишков ржавчины или утюга.

Развести пятно

Прополощите загрязненную одежду холодной водой. Используйте более высокое давление воды, чтобы легче удалить лишнюю ржавчину или остатки пятен от железа.

Замочить

Наполните пластиковое ведро или раковину холодной водой и добавьте 3 столовых ложки пищевой соды, чтобы создать раствор для замачивания. Оставьте свою одежду в ней до 30 минут.

Подготовка к стирке

Осторожно выжмите избыток воды из одежды.

Моющее средство

Добавьте моющее средство в соответствии с инструкциями на упаковке моющего средства.

Стирка

Загрузите одежду в стиральную машину вместе с подобными вещами и постирайте в обычном режиме, не превышая температуру, указанную на этикетке по уходу за тканью. Это поможет вам окончательно вывести пятна от ржавчины и утюга из одежды.

Разгрузить

После завершения цикла немедленно извлеките одежду и развесьте ее сушиться, если пятно исчезло.

Дополнительные советы по выведению ржавчины и пятен от утюга из белой одежды

Ржавчина и пятна от железа могут вызывать страх, особенно на белой одежде, но не стоит паниковать. После удаления излишков можно попробовать метод замачивания, смешав стиральный порошок с водой. Или как альтернатива, вы можете налить жидкий стиральный порошок непосредственно на пятно и дать ему постоять некоторое время, прежде чем класть одежду в стиральную машину.

Как вывести пятна от ржавчины и утюга с помощью уксуса и моющего средства

Если на вашей руке возникли серьезные пятна ржавчины, попробуйте воспользоваться этой альтернативной техникой удаления пятен ржавчины:

Уложите одежду на ровную поверхность Налейте небольшое количество белого уксуса (одного из лучших природных пятновыводителей от ржавчины) на пятно и равномерно распределите его Оставьте на несколько минут Промокните пятно чистым белым полотенцем Положите одежду на солнце, пока она не высохнет и пятно не начнет исчезать Стирайте, как обычно, моющим средством по вашему выбору.

Источник: ariel

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