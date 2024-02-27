Отбелить тюль, чтобы он вернул свой первоначальный цвет на самом деле проще, чем кажется.

Белые красивые шторы из тюля со временем теряют свое белье и привлекательность. Появляется серость или желтый оттенок, тусклость, угрюмость, и дело не только в грязи, но и в старости. Это портит внешний вид и чувство. Есть несколько простых способов отбелить тюль , и не нужно будет покупать новые шторы.

Как отбелить тюль: лайфхаки.

Лайфхак 1. Силь

Белье ткани вернет обычная поваренная соль. Процесс длительный, но эффективный. Добавьте в порцию стирального порошка 3-4 ст. ложки соли. Замочите тюль в этом растворе и оставьте на 3-4 часа или ночью. После стирки сделайте еще один соляной раствор, но без порошка, и прополощите в нем тюль.

Лайфхак 2. Сода

Этот способ подходит для стирки не слишком загрязненных штор. Насыпьте в миску с теплой водой 50 г стирального порошка и 1 ст. ложку соды хорошо перемешать. Опустите тюль в воду на 20 минут, а затем выстирайте и прополощите шторы.

Лайфхак 3. Крахмал

Можно отбелить тюль крахмалом. Используется после мытья. Сначала тюль необходимо постирать обычным способом, а затем взять стакан крахмала и развести его в ванне с теплой водой. Замочите шторы в растворе на 5-6 часов. Не отжимая, сразу повесьте тюль – так она не только станет белой, но и будет хорошо держать форму.

Лайфхак 4. Перекись и нашатырный спирт

Тюль из натуральной ткани можно отбелить 3% перекисью водорода и нашатырным спиртом. Залейте горячей водой около 60°C. Развести 2-3 ст. ложки перекиси, 1 ст. ложку нашатырного спирта и размешать. Замочите тюль в этом растворе и оставьте на полчаса. Затем хорошо прополощите шторы, осторожно отожмите и высушите.

Лайфхак 5. Синий

Старый добрый и неоднократно проверенный нашими бабушками способ вернуть сияющее белье тюлю – голубой. Сделайте раствор из расчета: 0,5 чайной ложки синие на 10 л теплой воды, примерно 35°C, и хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков. Выстиранные шторы прополощите в тазике с синевой, а затем в чистой воде. Имейте в виду, что при машинной стирке после полоскания есть риск появления синих полос из-за того, что средство плохо перемешано.

Источник: globalhappenings

Читайте также:

Как отбелить тюль с помощью народных средств: интересные советы, которые вас удивят

Как отстирать белые носки, чтобы они вернули свою белоснежность: необычные советы

Как сделать старые носки снова белыми: используйте обычное средство