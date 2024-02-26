У вас есть куча грязных носков, которые нужно отбелить? Тогда вы пришли по адресу! Узнайте, как отбелить белые носки с помощью белого уксуса, пищевой соды, перекиси водорода и лимонного сока с помощью нескольких простых методов.
Как отбелить носки пищевой содой
Вместо того чтобы выбрасывать сильно загрязненные белые носки вашего ребенка в мусорку, смочите их в пищевой соде.
- Наполните раковину теплой водой.
- Посыпьте хорошее количество пищевой соды.
- Добавьте носки и дайте им пропитаться на несколько часов.
- Отожмите носки и бросьте их в стирку.
- Добавьте чашку пищевой соды с обычным моющим средством.
- Добавьте чашку белого уксуса в ополаскиватель для смягчения.
Как сделать носки белыми с помощью кипятка
Еще один безошибочный способ сделать ваши носки белыми – кипячение воды.
- Добавьте ½ стакана лимонного сока, средство для мытья посуды Dawn и воду в большую кастрюлю.
- Добавьте свои носки.
- Доведите воду до кипения.
- Дайте носкам покипеть 20 минут.
- Стирайте носки как обычно.
Как отбелить носки белым уксусом.
Уксусная кислота в белом уксусе или чистящем уксусе прекрасно разбивает и удаляет пятна с белых носков. Для этого метода:
- Вскипятите несколько стаканов воды в большой емкости.
- Добавьте свои грязные носки.
- Добавьте одну чашку белого уксуса.
- Замочите носки на ночь.
Отбеливание носков перекисью водорода
Перекись водорода 3% – отличный отбеливатель для носков. Возьмите грязные носки и готовьтесь к грохоту стирки.
- Добавьте чашку перекиси водорода в галлон теплой воды.
- Добавьте свои носки.
- Замочите их на 30–60 минут.
- Бросьте носки в стиральную машину.
- Добавьте ½ стакана перекиси в дозатор отбеливателя.
- Стирать как обычно.
Использование отбеливателя для отбеливания носков
Когда дело доходит до отбеливания носков, большинство людей тянутся к отбеливателю. Кроме простого добавления отбеливателя в белье, полезно сделать предварительную стирку.
- Наполните раковину или кастрюлю теплой водой.
- Добавьте в воду 4 столовых ложки отбеливателя.
- Добавьте несколько капель Зори.
- Дайте носкам пропитаться на 10-15 минут – дольше, если носки действительно грязные.
- После замачивания постирайте как обычно.
Как отбелить носки с помощью стирального порошка
Немного лимонного сока и стирального порошка – это все, что нужно, чтобы приблизиться к белым носкам.
- Смочите носки теплой водой с лимонным соком.
- Добавьте каплю хозяйственного мыла и вотрите его в носки.
- Сосредоточьтесь на загрязненных местах.
- Поместите носки в полиэтиленовый пакет и завяжите его.
- Оставьте их на ночь.
- Стирать как обычно.
Отбеливайте носки с помощью моющего средства для посуды
Вы можете подумать, что таблетки для мытья посуды предназначены только для посудомоечной машины, и они хорошо справляются с пожелтевшей пластиковой тарой, но они также могут прекрасно отбелить ваши носки.
- Наполните раковину или ведро теплой водой.
- Добавьте свои носки.
- Окуньте таблетки для посудомоечной машины.
- Дайте им пропитаться от нескольких часов до ночи.
- Выньте их из смеси.
- Стирайте как обычно.
Источник: lovetoknow
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