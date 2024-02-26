Советы по стирке прекрасно помогут сохранить грязные носки в ваших ящиках и подальше от мусора.

У вас есть куча грязных носков, которые нужно отбелить? Тогда вы пришли по адресу! Узнайте, как отбелить белые носки с помощью белого уксуса, пищевой соды, перекиси водорода и лимонного сока с помощью нескольких простых методов.

Как отбелить носки пищевой содой

Вместо того чтобы выбрасывать сильно загрязненные белые носки вашего ребенка в мусорку, смочите их в пищевой соде.

Наполните раковину теплой водой. Посыпьте хорошее количество пищевой соды. Добавьте носки и дайте им пропитаться на несколько часов. Отожмите носки и бросьте их в стирку. Добавьте чашку пищевой соды с обычным моющим средством. Добавьте чашку белого уксуса в ополаскиватель для смягчения.

Как сделать носки белыми с помощью кипятка Еще один безошибочный способ сделать ваши носки белыми – кипячение воды. Добавьте ½ стакана лимонного сока, средство для мытья посуды Dawn и воду в большую кастрюлю. Добавьте свои носки. Доведите воду до кипения. Дайте носкам покипеть 20 минут. Стирайте носки как обычно.

Как отбелить носки белым уксусом. Уксусная кислота в белом уксусе или чистящем уксусе прекрасно разбивает и удаляет пятна с белых носков. Для этого метода: Вскипятите несколько стаканов воды в большой емкости. Добавьте свои грязные носки. Добавьте одну чашку белого уксуса. Замочите носки на ночь.

Отбеливание носков перекисью водорода Перекись водорода 3% – отличный отбеливатель для носков. Возьмите грязные носки и готовьтесь к грохоту стирки. Добавьте чашку перекиси водорода в галлон теплой воды. Добавьте свои носки. Замочите их на 30–60 минут. Бросьте носки в стиральную машину. Добавьте ½ стакана перекиси в дозатор отбеливателя. Стирать как обычно.

Использование отбеливателя для отбеливания носков Когда дело доходит до отбеливания носков, большинство людей тянутся к отбеливателю. Кроме простого добавления отбеливателя в белье, полезно сделать предварительную стирку. Наполните раковину или кастрюлю теплой водой. Добавьте в воду 4 столовых ложки отбеливателя. Добавьте несколько капель Зори. Дайте носкам пропитаться на 10-15 минут – дольше, если носки действительно грязные. После замачивания постирайте как обычно.

Как отбелить носки с помощью стирального порошка Немного лимонного сока и стирального порошка – это все, что нужно, чтобы приблизиться к белым носкам.

Смочите носки теплой водой с лимонным соком. Добавьте каплю хозяйственного мыла и вотрите его в носки. Сосредоточьтесь на загрязненных местах. Поместите носки в полиэтиленовый пакет и завяжите его. Оставьте их на ночь. Стирать как обычно.

Отбеливайте носки с помощью моющего средства для посуды

Вы можете подумать, что таблетки для мытья посуды предназначены только для посудомоечной машины, и они хорошо справляются с пожелтевшей пластиковой тарой, но они также могут прекрасно отбелить ваши носки.

Наполните раковину или ведро теплой водой. Добавьте свои носки. Окуньте таблетки для посудомоечной машины. Дайте им пропитаться от нескольких часов до ночи. Выньте их из смеси. Стирайте как обычно.

Источник: lovetoknow

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