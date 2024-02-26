Есть способ выиграть войну с пятнами от пота — и недорогое секретное оружие является удивительным ответом на эту неприятную проблему.

Вывести пятна от пота на рубашках является одной из самых сложных задач в стирке. Некрасивые желтые или темные пятна под мышками испортят белые или светлые рубашки, а жесткость, вызванная накоплением антиперспирантов и дезодорантов, окажет влияние на рубашки любого цвета и материала.

Что вызывает пятна от пота? (На самом деле это не пот!)

То, что мы называем пятнами от пота — темные или желтые пятна и жесткие, восковые наросты на подмышках рубашек — на самом деле комбинированные пятна, вызванные потом, который является белковым пятном, и ингредиентами, содержащимися в формулах антиперспирантов и дезодорантов.

Дезодоранты и антиперспиранты содержат много разнообразных ингредиентов, которые могут и будут создавать пятна в сочетании с потом. Эти ингредиенты читаются в качестве урока химии и содержат элементы на основе алюминия, а также формулы на основе воска и нефтехимии.

Алюминий является главным виновником этих безобразных пятен и жесткости, из-за которых подмышки рубашки могут казаться картонными. Но даже переход на дезодорант или антиперспирант без алюминия не решит полностью проблему, поскольку воск и нефтехимические ингредиенты, а также сам пот, все равно будут оставлять накопление на подмышках рубашки.

Секретное оружие, устраняющее пятна от пота

Если вы страдаете от глубоких пятен на подмышках своих рубашек, вы, пожалуй, попробовали тысячи различных пятновыводителей и стиральных порошков, которые обещают, что они являются чудодейственным продуктом, который спасет ваши рубашки. Проблема в том, что секрет удаления пятен от пота заключается не в пятновыводителях.

Пятна от пота сами по себе обычно можно очистить, предварительно обработав их любым коммерческим пятновыводителем широкого спектра действия. Именно способ их нанесения имеет большое значение, и для этого вам захочется приобрести щетку для стирки, также известную как «щетка для пятен».

Как вылечить свежие пятна от пота

Прежде всего, пятна от пота и пота следует обработать как можно быстрее. Со временем неочищенные пятна могут окончательно обесцвечить усложняющую одежду, а то и исключить их удаление.

Лучше всего всегда проверять этикетку по уходу, прежде чем пытаться почистить любую одежду дома. Попытка удалить вещи, которые нельзя стирать дома, может привести к потере цвета и повреждению.

Шаг 1. Примените обработку пятен

Нанесите пятновыводитель или жидкий стиральный порошок на пораженный участок.

Шаг 2: Очистите пятно щеткой

Используйте щетку для стирки, чтобы осторожно очистить участок, который создаст механическое действие, гарантирующее, что пятновыводитель полностью проникнет в волокна, чтобы разбить пятна и накопления.

Шаг 3: Вымойте

После обработки пятен постирайте рубашку, чтобы завершить процесс удаления пятен. Регулярная мойка после предварительной обработки имеет важное значение для смывания предварительной обработки.

Источник: cnn

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