Если вы любите салаты из крабовых палочек, то этот рецепт станет вашим любимым, ведь "Крабовая шуба" получается очень вкусной и оригинальной.

Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала рецепт необычного крабового салата, который она попробовала на дне рождения своей тети на Полтавщине.

Фудблогерша рассказала, что соседка ее тети приготовила интересный салат из крабовых палочек, которого она еще никогда не видела в интернете.

Для приготовления салата "Крабовая шуба" нам понадобятся следующие ингредиеты:

яйца – 2 шт. (отвариваем в крутую и разделяем желтки и белки)

крабовые палочки – 4 шт.

половинка плавленого сырка

сливочное масло – 30 г

майонез

Важно, что для приготовления этого крабового салата крабовые палочки, плавленый сыр и сливочное масло должны быть заморожены.

"Делает этот салат Оля на больших плоских тарелочках, натирая все ингредиенты навесу, для того чтобы салат был нежный, не забиый, будто воздушный. Это очень важно! Не трамбуем слои салата!", - подчеркнула блогерша.

Все ингредиенты натираем на мелкую терку и выкладываем слоями в такой последовательности: белки, тоненькая сетка майонеза (не размазываем его), 3 крабовые палочки, снова майонез, плавленый сырок, майонез, сливочное масло, желтки, майонез и еще одна крабовая палочка для декора.

Перед подачей отправляем салат в холодильник на несколько часов, чтобы замороженные ингредиенты разморозились.

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