На своей странице в Instagram участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк сделала подборку быстрых завтраков и рассказала, как приготовить омлет по-итальянски.

Фритата – это итальянский омлет, в который добавляют сыр, овощи и колбасу или мясо. Обычно это блюдо готовят на плите, а затем доводят до готовности в духовке.

Для приготовления фритаты с овощами, сыром и колбаской звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет такие ингредиенты: яйца, молоко, колбаса (лучше чоризо), томаты, болгарский перец, кабачок, сыр моцарелла, растительное масло, соль и перец.

"Взбиваем яйца, добавляем молоко, солим, перчим. На сковородке поджариваем овощи, добавляем чоризо. Смазываем форму для запекания растительным маслом, высыпаем туда овощи, щедро затираем сыром и заливаем яйцом. Запекаем фритату при температуре 180° 12-15 мин", – пояснила звезда "Мастер Шеф".

Кроме того, участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк предлагает еще один вкусный и полезный вариант завтрака – гречневый тост с гуакамоле, тунцом и кукурузой. Для этого нам понадобится: гречневый хлеб, авокадо, лимонный сок, консервированные тунец и кукуруза, томаты черри или вяленые, соль и перец.

Вилкой растираем авокадо с лимонным соком, солью и перцем. Консервированный тунец смешиваем с кукурузой и нарезанными помидорами, добавляем специи и уксус на вкус.

Хлеб звезда "Мастер Шеф" поджаривает, выкладывает на него гуакамоле, а сверху "салат" из тунца и кукурузы.

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