Магазинный крем-сыр – недешевое удовольствие, но его можно приготовить самостоятельно, это очень просто, дешевле и не менее вкусно.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкусный и нежный домашний крем-сыр из йогурта – лабне.

Лабне – это традиционный крем-сыр, приготовленный из йогурта, происходящий из кухни стран Ближнего Востока. По консистенции он напоминает нечто среднее между сыром и йогуртом, а по вкусу может быть и сладким, и соленым.

На этот раз Валентина Кущ предложила рецепт именно соленого варианта лабне.

"Особенно нравится на завтрак с тостами. Прекрасное дополнение к любому блюду. А еще мне нравится, что можно комбинировать любимые специи и получать каждый раз вкусный, но разный вариант. И очень просто готовить", - подчеркнула шеф-повар.

Для приготовления домашнего крем-сыра лабне шеф-повар берет такие ингредиенты:

йогурт греческий - 1 упаковка

щепотка соли

чеснок сухой и другие любимые специи (паприка, кориандр, зира, орегано, чабрец, сушеная зелень и т.п.)

Готовится лабне очень просто. Йогурт перемешиваем с щепоткой соли, шеф-повар также добавила немного сухого чеснока.

Выкладываем массу на сито, застеленное чистым полотенцем или марлей, сложенной в несколько слоев, а сверху ставим груз. Ставим в холодильник минимум на ночь, можно дольше, чтобы стекла лишняя жидкость – и крем-сыр готов.

"Очень люблю этот сыр к завтраку. Также можно делать сладкий, к сырникам, например ", – добавила шеф-повар.

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