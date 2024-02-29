В этот раз на своей странице в Instagram победитель седьмого сезона шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал, как просто и быстро приготовить бананы в тесте.
"Невероятный вкус и идеальное сочетание БАНАНЫ+ШОКОЛАД. Сохраняйте, налетайте! один из самых легких рецептов", – советует победитель "Мастер Шеф".
Для приготовления этого десерта победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:
- бананы
- шоколад
- тесто слоеное бездрожжевое
- сахар
- яйцо
- молоко
- по желанию можно добавить орешки
Бананы чистим. По всей длине каждого банана победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский делает небольшое углубление, осторожно с помощью чайной ложечки доставая немного мякоти.
В углубление в бананы выкладываем кусочки шоколада. Победитель "Мастер Шеф" использовал батончики киндера, но можно брать любой шоколад.
Слоеное тесто размораживаем и нарезаем на полоски. Каждый банан обертываем полосками теста. Сверху смазываем тесто смесью яйца с молоком и посываем сахаром – благодаря этому у нас получится аппетитная корочка.
Выпекаем бананы в разогретой до 190 градусов духовке примерно 20-25 минут.
"Еще идеально будет добавить орешки или шоколад с орехом сразу, с фундуком, например, представьте, как вкусно будет :)", – добавил победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский.
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