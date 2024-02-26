Бывают ситуации, когда банковская карта остается дома, а необходимость снять средства крайне насущна. В таком случае не нужно возвращаться домой, сбивая всех на своем пути.

У каждого жителя Украины, включая новорожденных, есть банковская карта. Так, например, в начале 2022 года в Украине насчитывалось 40,4 миллиона платежных карт. Еще бы, банковская карта - это современный удобный инструмент для оплаты товаров и услуг в безналичной форме, хранения и перевозки денег, а при необходимости и снятия наличных. Однако бывают случаи, что наличка нужна срочно, а карты под рукой не оказалось.

На самом деле снять наличку без банковской карты можно разными способами. С тоит просто оглянуться и понять, есть ли рядом банкомат или самый обычный супермаркет. Главное, чтобы у вас был смартфон.

Через кассу в магазине с помощью телефона

Так, в магазине, имея телефон и интернет-банкинг, можно легко и быстро снять необходимую сумму. Это касается также заправок и почты. Для снятия налички нужно обратиться к кассиру при оплате покупки.

Единственное, чтобы выполнить операцию, у вас должна быть опция бесконтактного кошелька (Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay).

Снять деньги без карты можно:

в супермаркетах Сильпо, Фора, Varus, Novus, АТБ, Маркетопт, Ашан;

на заправках WOG, ОККО, Укрнафта, БРСМ-Нафта;

в магазинах Ева, Аврора, Winetime, Простор, Шик и блеск, Фокстрот, Зоомастер, Эпицентр, ROSHEN, Точка, Копеечка и другие;

в аптеках 911, АНЦ, Аптека оптовых цен, Белая Ромашка и другие.

Как снять деньги через Приватбанк без карты

Так, если ты пользуешься приложением Приват24, то просто выбери опцию под названием "Снять без карты". Далее просканируй QR-код на экране с помощью сканера в мобильном приложении Приват24.

Также снять деньги без карты через банкомат Приватбанка можно с помощью мобильного телефона:

На экране банкомата выберите функцию "Снять без карты".

Введите свой номер телефона.

Чтобы продолжить работу, введите последние три цифры номера, который вам позвонит.

Выберите карту, с которой хотите снять деньги.

Введите сумму.

Укажите пин-код карты и получите наличные.

Если способы через банкомат вам не подходят, можно обратиться в кассу Приватбанка. Для этого нужно найти ближайшее отделение банка и подойти в кассу.

Как снять наличку через Ощадбанк, если нет карты

Пользователи Ощадбанка тоже могут снять деньги через банкомат. Для этого нужно зайти в мобильное приложение банка и выбрать там опцию "Операция без карты". Далее в пункте "Получения наличных" нужно выбрать карту, с которой планируете снимать средства, ввести сумму и номер телефона.

Система автоматически сформирует код из двух частей: первую клиент получает в Ощад 24/7, вторую — в виде SMS-сообщения на мобильный номер телефона.

Далее, подойдя к банкомату, нужно выбрать опцию "Наличные по коду", ввести коды, которые вам поступили, и сумму снятия. После проверки данных система дает разрешение на выдачу, клиент получает наличные и чек.

Или вы можете пойти в ближайшее отделение Ощадбанка и обратиться в кассу.

Можно ли снять деньги без карты Монобанк

Да, снять деньги без физической карточки Монобанка можно на кассе супермаркета, аптеки, заправки или магазина. Для этого нужно совершить покупку и уведомить кассира о намерении снять наличные.

Важно, что рассчитаться на кассе вы должны картой Монобанка.

Читайте также:

Как восстановить заводские настройки на смартфоне Samsung, если не помнишь пароль: полезные советы

Как правильно заряжать iPhone: ошибки, которые могут испортить телефон

Как отсканировать документы на телефоне: несколько способов, которые помогут