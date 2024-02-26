У каждого жителя Украины, включая новорожденных, есть банковская карта. Так, например, в начале 2022 года в Украине насчитывалось 40,4 миллиона платежных карт. Еще бы, банковская карта - это современный удобный инструмент для оплаты товаров и услуг в безналичной форме, хранения и перевозки денег, а при необходимости и снятия наличных. Однако бывают случаи, что наличка нужна срочно, а карты под рукой не оказалось.
На самом деле снять наличку без банковской карты можно разными способами. С тоит просто оглянуться и понять, есть ли рядом банкомат или самый обычный супермаркет. Главное, чтобы у вас был смартфон.
Через кассу в магазине с помощью телефона
Так, в магазине, имея телефон и интернет-банкинг, можно легко и быстро снять необходимую сумму. Это касается также заправок и почты. Для снятия налички нужно обратиться к кассиру при оплате покупки.
Единственное, чтобы выполнить операцию, у вас должна быть опция бесконтактного кошелька (Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay).
Снять деньги без карты можно:
- в супермаркетах Сильпо, Фора, Varus, Novus, АТБ, Маркетопт, Ашан;
- на заправках WOG, ОККО, Укрнафта, БРСМ-Нафта;
- в магазинах Ева, Аврора, Winetime, Простор, Шик и блеск, Фокстрот, Зоомастер, Эпицентр, ROSHEN, Точка, Копеечка и другие;
- в аптеках 911, АНЦ, Аптека оптовых цен, Белая Ромашка и другие.
Как снять деньги через Приватбанк без карты
Так, если ты пользуешься приложением Приват24, то просто выбери опцию под названием "Снять без карты". Далее просканируй QR-код на экране с помощью сканера в мобильном приложении Приват24.
Также снять деньги без карты через банкомат Приватбанка можно с помощью мобильного телефона:
- На экране банкомата выберите функцию "Снять без карты".
- Введите свой номер телефона.
- Чтобы продолжить работу, введите последние три цифры номера, который вам позвонит.
- Выберите карту, с которой хотите снять деньги.
- Введите сумму.
- Укажите пин-код карты и получите наличные.
Если способы через банкомат вам не подходят, можно обратиться в кассу Приватбанка. Для этого нужно найти ближайшее отделение банка и подойти в кассу.
Как снять наличку через Ощадбанк, если нет карты
Пользователи Ощадбанка тоже могут снять деньги через банкомат. Для этого нужно зайти в мобильное приложение банка и выбрать там опцию "Операция без карты". Далее в пункте "Получения наличных" нужно выбрать карту, с которой планируете снимать средства, ввести сумму и номер телефона.
Система автоматически сформирует код из двух частей: первую клиент получает в Ощад 24/7, вторую — в виде SMS-сообщения на мобильный номер телефона.
Далее, подойдя к банкомату, нужно выбрать опцию "Наличные по коду", ввести коды, которые вам поступили, и сумму снятия. После проверки данных система дает разрешение на выдачу, клиент получает наличные и чек.
Или вы можете пойти в ближайшее отделение Ощадбанка и обратиться в кассу.
Можно ли снять деньги без карты Монобанк
Да, снять деньги без физической карточки Монобанка можно на кассе супермаркета, аптеки, заправки или магазина. Для этого нужно совершить покупку и уведомить кассира о намерении снять наличные.
Важно, что рассчитаться на кассе вы должны картой Монобанка.
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