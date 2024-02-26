Современная жизнь с ее непрерывно растущим темпом требует постоянно находиться на связи, оставаться максимально мобильным. И правда, смартфоны сейчас используются для работы, общения, развлечений и многих других целей, поэтому когда гаджет начинает тормозить, выбрасывать из приложений и игр — это вызывает ужас и смятение. Вот только не всегда такая проблема говорит о том, что "срок жизни" смартфона подошёл к концу.
Так, даже самый "шустрый" гаджет может тормозить или зависть при активном использовании. Однако решить подобные проблемы можно простыми действиями.
Так, одной из причин, почему телефон начинает тормозить, является то, что кеш, выделенный под хранение временных файлов, переполнен. В итоге приложения подтормаживают, медленно открываются, могут "вылетать" (резко закрываются), а сенсорные кнопки не реагируют на прикосновения.
Важно, что регулярная очистка кэша ежемесячно обеспечивает нормальное функционирование смартфона. Так, многие файлы, автоматически сохраняющиеся на телефоне, можно удалить.
Для этого следует зайти в "Параметры", затем в "Программы". Далее выберите программы, для которых не нужны временные файлы (чаще всего это мессенджеры), затем перейдите к разделу "Память" и нажмите кнопку "Очистить кэш".
На iPhone следует выбрать "Настройки" — Safari — "Очистить историю и данные".
Важно!
- В разных смартфонах названия кнопок и их расположение могут различаться, но алгоритм идентичен.
Переполненная внутренняя память
Если стали тормозить игры на телефоне, приложения открываются медленно, стоит также проверить хранилище (внутреннюю память). Очень часто люди устанавливают разные приложения, а потом не пользуются ими, забывают их удалить.
В итоге в памяти смартфона хранится много ненужных утилит, которые занимают место. В итоге с нормальной скоростью гаджет не работает.
Лучше следить, чтобы 3–4 Гб всегда оставались свободными. Именно поэтому сейчас всё более популярными становятся телефоны с 128 Гб и более. Чем больше места, тем меньше вероятность, что займёте всю память.
Перезагрузка гаджета
Необходимо выполнять как минимум одну перезагрузку смартфона раз в месяц. Желательно проводить эту процедуру даже почаще.
Все потому, что длительная непрерывная работа нагружает устройство.
Также за время работы накапливается множество программных ошибок и временных файлов. Перезагрузка позволяет решить эти проблемы и снизить нагрузку на устройство.
Что будет, если вообще не перезагружать телефон
Есть пользователи, которые не перезагружают смартфон вовсе или делают это очень редко. В частности, это может привести к следующим проблемам:
- существует риск "состарить" аккумулятор заранее, поскольку некоторые приложения будут продолжать работать в фоновом режиме;
- могут возникать ошибки и глюки в операционной системе или приложениях - отсюда и подвисание;
- для полноценной установки обновлений и изменения настроек смартфону требуется принудительная перезагрузка, иначе нововведения не вступят в силу и ими нельзя будет пользоваться.
Причины, по которым может зависать смартфон:
Недостаток оперативной памяти (RAM): Если у вас открыто много приложений или процессы потребляют слишком много памяти, это может привести к зависанию устройства.
Нехватка места на внутреннем хранилище: Если внутренняя память устройства заполнена до предела, это также может привести к торможению и зависанию.
Проблемы с программным обеспечением: Некорректное или несовместимое программное обеспечение может вызывать сбои и зависания.
Вирусы или вредоносное ПО: Наличие вредоносных программ на устройстве также может привести к проблемам с производительностью и стабильностью.
Отсутствие обновлений: Некоторые проблемы могут быть связаны с неполадками в операционной системе или приложениях, которые могут быть устранены с помощью установки обновлений.
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