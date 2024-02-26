Если ваш смартфон плохо работает и вы заметили притормаживания, то обязательно выполняйте несколько операций раз в месяц.

Современная жизнь с ее непрерывно растущим темпом требует постоянно находиться на связи, оставаться максимально мобильным. И правда, смартфоны сейчас используются для работы, общения, развлечений и многих других целей, поэтому когда гаджет начинает тормозить, выбрасывать из приложений и игр — это вызывает ужас и смятение. Вот только не всегда такая проблема говорит о том, что "срок жизни" смартфона подошёл к концу. Так, даже самый "шустрый" гаджет может тормозить или зависть при активном использовании. Однако решить подобные проблемы можно простыми действиями.

Так, одной из причин, почему телефон начинает тормозить, является то, что кеш, выделенный под хранение временных файлов, переполнен. В итоге приложения подтормаживают, медленно открываются, могут "вылетать" (резко закрываются), а сенсорные кнопки не реагируют на прикосновения. Важно, что регулярная очистка кэша ежемесячно обеспечивает нормальное функционирование смартфона. Так, многие файлы, автоматически сохраняющиеся на телефоне, можно удалить. Для этого следует зайти в "Параметры", затем в "Программы". Далее выберите программы, для которых не нужны временные файлы (чаще всего это мессенджеры), затем перейдите к разделу "Память" и нажмите кнопку "Очистить кэш". На iPhone следует выбрать "Настройки" — Safari — "Очистить историю и данные". Важно! В разных смартфонах названия кнопок и их расположение могут различаться, но алгоритм идентичен. Переполненная внутренняя память Если стали тормозить игры на телефоне, приложения открываются медленно, стоит также проверить хранилище (внутреннюю память). Очень часто люди устанавливают разные приложения, а потом не пользуются ими, забывают их удалить. В итоге в памяти смартфона хранится много ненужных утилит, которые занимают место. В итоге с нормальной скоростью гаджет не работает. Лучше следить, чтобы 3–4 Гб всегда оставались свободными. Именно поэтому сейчас всё более популярными становятся телефоны с 128 Гб и более. Чем больше места, тем меньше вероятность, что займёте всю память. Перезагрузка гаджета